200 alumnes realitzen aquest cap de setmana els exàmens de selectivitat

La pandèmia ha modificat les proves d’accés a la universitat, no només per les mesures de prevenció de contagis, sinó també pel contingut de les proves.

El director del María Moliner, Aurelio Corral, ha detallat que s’ha donat la possibilitat d’escollir temes, així com preguntes a les proves de tipus test.

També ha estat un any d’estudi diferent per als alumnes, que s’hi han hagut d’anar adaptant sobre la marxa, ha remarcat un alumne de l’escola andorrana de batxillerat. Amb tot, “toca adaptar-se i crec que estem força preparats”.



Per la seva part, una alumna de l’institut María Moliner, celebra haver pogut fer les classes de manera presencial. Amb tot, els nervis estan presents: “estic nerviosa perquè ens ho juguem tot a un examen, però tranquil·la perquè he estudiat”.

Tot i les dificultats, des de la direcció del sistema educatiu espanyol es confia que els resultats estaran en la línia dels darrers anys. En aquest sentit, Corral ha explicat que durant l’any passar l’institut va tenir un 93% d’aprovats: “esperem que aquest any puguem tenir una xifra semblant”.



Les proves s’allargaran tot el cap de setmana i dilluns servirà per a aquells que per motius justificats no hagin pogut fer l’examen quan tocava.