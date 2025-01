Tret de sortida a l’escola de neu d’Encamp i el Pas de la Casa

Usuaris de l’escola de neu (Comú d’Encamp)

L’escola de neu del Comú d’Encamp engega una nova edició amb un total de 202 alumnes inscrits, que des d’aquest segon cap de setmana de gener fins a finals de març podran aprendre una de les tres modalitats d’esquí que ofereix l’escola: esquí alpí, surf de neu i freestyle. En total, 11 caps de setmana, fins al 23 de març, que comptaran amb 22 sessions que es reparteixen des de les 9 h a les 13 h.

Les famílies han acompanyat aquest cap de setmana, en aquest tret de sortida de l’escola, els infants al peu del Funicamp o a la plataforma de Grandvalira al Pas de la Casa, i des d’allà els monitors han començat les activitats amb cadascun dels grups durant tot el matí. L’escola de neu compta amb 22 grups, dividits per nivells i edats. Una organització que permet als infants aprendre l’esport de la neu de la millor manera possible, amb el programa que impulsa el comú.

Del cap de setmana inaugural n’ha format part el conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, el qual ha explicat que hi ha un “nou rècord d’inscrits a l’escola de neu que acull infants de 4 a 17 anys” en una activitat amb una molt bona acollida i que té per objectiu aprendre l’esquí des d’una vessant més lúdica. L’escola de neu compta també amb places disponibles per a infants amb diversitat funcional, enguany amb un total de 6 inscripcions.

Marot també ha aprofitat per a agrair la col·laboració de Grandvalira-Saetde i de tot l’equip de monitors per la capacitat d’acompanyar i motivar als més petits, especialment els que s’inicien enguany, un total de 19 nascuts l’any 2020, que enguany, seguint amb l’establert l’any passat, poden escollir dia d’esquí durant el cap de setmana.





Programació de l’escola de neu al llarg de la temporada

Pel que fa a la composició i organització de l’escola de neu, es preveu que durant els dos primers caps de setmana es faci la configuració dels grups de treball, que s’organitzaran per nivell d’esquí. Tanmateix, a mesura que vagi avançant l’activitat i les sessions, aproximadament cap a la meitat-final de la temporada i depenent de la meteorologia i l’estat de les pistes, es farà el pas de nivell que anirà vinculat amb el carnet de l’esquiador.

Finalment, l’últim cap de setmana de l’escola, en funció també de la meteorologia, es farà un acte de cloenda amb diferents activitats lúdiques de neu al sector de Grau Roig i a Solanelles, en el qual s’inclourà l’entrega de pins, vinculat també amb el carnet de l’esquiador.