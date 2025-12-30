Tour d’Ski: dimecres arriba la novetat dels 5km

El Tour d’Ski viurà dimecres a Toblach-Dobbiaco (Itàlia) la seva tercera jornada de competició i ho fa amb una cursa de nova creació, els 5km, una cursa per tandes -heats- en lliure on serà clau que cada grup sigui el més ràpid. Amb aquest nou format es pretén generar més intensitat en una cursa curta de 5km en estil lliure o skating, amb la intenció de que cada heat intenti ser el més ràpid de tots. A partir d’aquests cronos es completarà la classificació final de la prova.
La cursa masculina començarà a les 10:30h, que comptarà amb l’esquiador de fons, Irineu Esteve, mentre que a les 14:30 serà la femenina, amb la també corredora de fons del Principat, Gina del Rio, a la sortida. El Tour d’Ski es completarà a la seu de Toblach, el dia 1, dijous, amb els 20km persecució en clàssic.
Després, el Tour viatjarà a Val di Fiemme per a les dues últimes curses: dissabte 3 un Sprint en clàssic (12:15h qualis; 14:45h Finals), i el diumenge, dia 4, els 10km mass start en lliure, la pujada a Alpe Cernis (11:30h homes, 15:30h dones).
Jornada de descans
Aquest dimarts, tant Irineu Esteve com Gina del Rio han estat esquiant una mica per a mantenir el to físic de cara a la cursa de dimecres. Ha estat una jornada d’esquí lliure i rodatge suau per a estar a punt per a la cita dels 5kms.
Irineu Esteve, esquiador de fons: “Esperem estar a un grup que surti molt fort i tenir aquesta sort, perquè cinc quilòmetres per a nosaltres és una mica massa curt, i esperem a la 20km, a la pursuit estar bastant més endavant, que el cos comenci a reaccionar per fi i a veure si podem estar el més endavant possible”.
Gina del Rio, esquiadora de fons: “El 5km crec que és una cursa que ens pot anar bé. La idea és recuperar el màxim possible en el dia de descans i aniré a fer el millor que pugui”.