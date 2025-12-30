Operatiu el Bus Blanc que porta a l’estació d’esquí nòrdic de Sant Joan de l’Erm

Les persones que vulguin anar a esquiar els diumenges a Sant Joan de l’Erm ja disposen des de divendres passat del Bus Blanc de l’Alt Urgell, que connecta la Seu d’Urgell amb l’estació d’esquí nòrdic alturgellenca. El preu del bitllet és d’1,50 euros per trajecte i persona. L’autocar surt de l’estació d’autobusos de la Seu a les 8.30 del matí i arriba a Sant Joan de l’Erm una hora més tard. Pel camí fa parades a la plaça de la Trobada de Montferrer i als pobles d’Aravell, Castellbò i Sant Andreu. La tornada es duu a terme a les 14 hores, amb aturades a les mateixes poblacions. El trajecte finalitza al mateix punt de sortida.
El servei es presta pel sistema de transport a la demanda i ve a completar la línia ja existent entre la ciutat de la Seu d’Urgell i Castellbò. Cal reservar prèviament la plaça trucant als telèfons 973 35 11 35 o 636 62 33 08.
Facilitar l’accés a la neu i a la natura
La proposta la promou la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l’Esquí Nòrdic (Tot Nòrdic) i està finançada pel Departament de Territori i Sostenibilitat a través del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. Aquest transport està pensat per a esquiadors, però també per a altres usuaris que vulguin anar a passar un matí a la natura. Cal recordar que Sant Joan és un punt d’entrada al Parc Natural de l’Alt Pirineu.