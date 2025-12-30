Tres persones mortes i una ferida en una allau a prop de Panticosa

Tres persones han mort i una altra ha resultat ferida en una allau que s’ha produït aquest dilluns mentre practicaven esquí de muntanya a prop del balneari de Panticosa, a la demarcació d’Osca. Segons ha informat el Govern d’Aragó, les víctimes són esquiadors de muntanya originaris del País Basc. Dues persones més han sortit il·leses de l’accident.
Els serveis d’emergència han estat alertats a la una del migdia i s’han desplaçat fins a la cara oest del pic Tablato. Efectius de la Guàrdia Civil han activat els Grups de Rescat i Intervenció en Muntanya de Panticosa, Jaca i Osca, a més d’una unitat aèria. El punt de l’incident és freqüentat per aficionats a l’esquí de muntanya i compta amb un desnivell de 1.000 metres. A la zona estava actiu el risc d’allaus en un nivell de dos sobre cinc, segons ha concretat l’Agència Estatal de Meteorologia.
En un missatge a la xarxa social X, el president de l’Aragó, Jorge Azcón, ha assegurat que està “commocionat” pels fets i va cancel·lar la seva agenda per a traslladar-se a la zona on es va produït el sinistre.
1 comentari
Really great read — I appreciate how clearly you explained the importance of local online presence for businesses today. It’s a topic many companies overlook, i find it very interesting and very important topic. can i ask you a question? also we are recently checking out this newbies in the webdesign industry., you can take a look . waiting to ask my question if allowed. Thank you