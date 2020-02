La consellera general del grup parlamentari Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Carine Montaner, ha realitzat una sèrie de preguntes escrites a Govern sobre els contractes irregulars del SAAS, evidenciats pel Tribunal de Comptes.

D’una banda, Montaner ha preguntat sobre la regularització de la situació de totes les irregularitats posades en evidència per aquesta institució en l’informe de l’any 2017 i com ha estat el procés de regularització.

La consellera general de Terceravia ha demanat també sobre la data prevista de presentació del nou reglament de personal del SAAS, anunciat pel ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, el juny de 2019. En aquest sentit, Carine Montaner ha preguntat a Govern sobre l’existència, o no, d’una taula de treball per a la redacció del nou text i la seva composició.

D’altra banda, la consellera general del grup parlamentari Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Carine Montaner, ha entrat aquest migdia a Sindicatura una pregunta escrita a govern sobre el transport sanitari. En aquesta, Carine Montaner ha demanat a l’executiu si aposta per un canvi de model del transport sanitari, així com, el detall i la planificació de les reunions de treball per tal d’elaborar un nou model de transport sanitari andorrà, així com la composició de la taula de treball encarregada de portar a terme aquesta tasca.

“Cal apostar per l’optimització de recursos públics, per això cal revisar el model actual. Tenim bons professionals del transport sanitari al país i cal aprofitar la seva experiència en el sector per tal de posar en marxa un nou model”, ha clos Carine Montaner.

Terceravia