Cirsa, Partouche i Genting, grups recurrents que van sol·licitar la nul·litat de tot el procediment de concessió de la llicència per al casino han emès avui un comunicat on es mostren satisfets davant la decisió del CRAJ de desestimar la sol·licitud per a l’obtenció de la llicència a JOCS SA.

Respecte al procediment judicialitzat els grups procedeixen a mantenir la seva estratègia legal i per tant les accions legals iniciades, mantenir i manifestar que no han procedit mai contra cap candidatura concreta i si contra un procediment que estimen “no correcte ni acord amb la legalitat vigent”

Pel que fa al posicionament futur, els grups manifesten que mantindran les accions per aconseguir la nul·litat del concurs i alhora desitgen creure en la possibilitat que “es pugui donar un nou concurs sota el comandament del nou executiu liderat per Xavier Espot”.