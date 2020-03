Dia de molta activitat per a les empreses subministradores d’alimentació i begudes, després de la tornada del cap de setmana. Tot i això, des del sector també es vol enviar un missatge tranquil·litzador, ja que els subministraments estan garantits.

El tancament d’hotels, restaurants i pistes d’esquí ha afectat els volums de feina de les empreses subministradores d’aliments i begudes. La gran quantitat de compres als supermercats aquest cap de setmana també són un altre dels factors que ha motivat l’increment d’activitat per a algunes empreses del sector.

“El cap de setmana queda tot buit i és complicat fer encabir totes les comandes que tenen en un curt període de temps, perquè evidentment, tant la nostra preparació com la seva reposició dels productes requereix un temps mínim”, explica el cap de logística d’Establiments Vidal, José Luis Martínez. El gerent d’Ipda, Arnaud Olive, detalla que “normalment el client fa la seva pròpia gestió d’estoc i es fa una petita recollida a final de temporada. Ha sigut tot molt sobtat i els hem de donar el servei de fer tota la recollida abans perquè puguin tancar i fins l’any que ve”.

Aigua, pastes i conserves, així com un dels productes estrella d’aquests dies, el paper de vàter, estan garantits. Des del sector també envien un missatge tranquil·litzador. Tots els fabricants continuaran subministrant, sobretot “productes com l’aigua, la llet, la pasta, les galetes…” i els magatzems estan plens.

Les empreses també estan prenent mesures de seguretat i contenció per evitar la propagació, com ara l’ús de mascaretes i guants. A més, d’altres ja han decidit treballar amb el mínim personal necessari per mantenir l’activitat.