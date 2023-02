Tanca les portes la 13a edició del Saló del Videojoc d’Andorra Telecom complint les expectatives

El saló del videojoc 2023 (Andorra Telecom)

El pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany ha tancat aquest diumenge les portes de la tretzena edició del Saló del Videojoc, en el que la bona afluència de visitants, els tres dies del certamen, ha permès complir amb les expectatives de l’organització, compartir amb la família i amics l’afició pels videojocs, juntament amb la participació als tornejos que s’organitzen i posar a prova les habilitats i talent dels aficionats, principals motivacions d’assistència al Saló.

Des d’Andorra Telecom es mostren satisfets per com s’ha desenvolupat aquesta tretzena edició i, així, Inés Martí, responsable d’esdeveniments i RSE d’Andorra Telecom, ha destacat que l’emplaçament d’aquest any, el pavelló del Prat Gran, ha tingut una molt bona acollida entre els visitants, que han gaudit d’un ampli espai, amb llum natural i de grades per a descansar.

Un altre dels aspectes destacats d’aquesta edició ha estat poder gaudir de les finals comentades pel caster professional Raül Garcia Molina, que ha dinamitzat les finals. Es tracta d’una de les novetats del Saló que ha estat molt ben valorada per jugadors i visitants. La responsable d’esdeveniments ha anunciant que “aquesta figura s’incorporarà també a la propera edició del Saló”. La realitat virtual, amb les ulleres de darrera generació PSVR2, recent sortides al mercat, han estat l’altra gran atracció d’aquesta edició.

Recordem que el saló ofereix videojocs per a totes les edats, que prioritza el joc cooperatiu i de multi jugador per a oferir un espai de trobada i diversió als visitants.

460 persones s’han inscrit als 14 tornejos celebrats durant les tres jornades del Saló, sent el de Gran Turismo Sport, Mario Kart, Just Dance, Tekken i Valorant, els tornejos que han assolit un major nombre d’inscripcions, exhaurint les places disponibles per a jugar.

Sobre les xifres d’assistència, Martí ha confirmat que l’afluència ha estat superior a la de l’edició del 2022, una edició en la que encara eren vigents mesures de seguretat sanitària pel covid-19. En aquesta 13ena edició unes 5.500 persones han visitat el Saló, sent les tardes de divendres, dissabte i diumenge les de major afluència. “Podem dir que aquesta ha estat l’edició de la tornada a la normalitat per al Saló del Videojoc, el que ens satisfà moltíssim. Com també ho és veure que gaudim de la confiança i l’acceptació d’un públic familiar i jove que s’ho ha passat molt bé, i que ha estat molt respectuós amb la normativa PEGI, edat recomanada dels jocs, quan s’han format cues i també amb les instal·lacions.

Finalment, Martí ha agraït al comú d’Escaldes-Engordany, i a la Universitat d’Andorra la col·laboració per dur a terme aquesta tretzena edició, emplaçant als visitants a la catorzena edició al 2024.

El Saló del Videojoc és una iniciativa que s’emmarca dins de l’eix del benestar digital d’Andorra Telecom, que té com a objectiu apropar la tecnologia a la ciutadania i oferir a amics i famílies l’oportunitat de retrobar-se i experimentar amb les darreres novetats en jocs electrònics.