L’ús d’equipaments especials (cadenes o pneumàtics de contacte) segueix sent obligatori en més d’una desena de carreteres de l’Alt Pirineu i Aran. Segons informava aquest matí el Servei Català de Trànsit, un dels trams afectats per aquesta situació és la carretera N-260 a la zona del port del Cantó, per anar de l’Alt Urgell al Pallars Sobirà. En aquesta punt, a més a més, es manté la prohibició de pas de vehicles pesants de 3a categoria.

D’altres carreteres on calen cadenes són la C-28 entre Esterri d’Àneu i Arties (per passar el port de la Bonaigua), la C-563 entre Josa i Gósol, la C-462 per anar a Sant Llorenç de Morunys, l’L-504 entre Llavorsí i Tavascan, l’LV-9124 a Sant Esteve de la Sarga, l’L-510 entre Tírvia i Àreu, la C-147 a Alòs d’Isil, l’L-500 al Pla de l’Ermita (la Vall de Boí) i la C-142b entre Baqueira i el Pla de Beret.