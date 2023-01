Joan Juncosa

Sota pressió o sotmès a pressió, és el mateix. Queda clar el concepte: significa estar sotmès a pressió. Aquells moments en els quals no veus sortida i el món sembla caure sobre teu. Tot s’esfondra al teu voltant i et sents com si no hagués d’existir un demà o que no t’importi. Poc se li pot dir a una persona en aquesta situació.

Però potser val la pena recordar que moltes coses bones poden passar sota pressió. Els diamants, tots coneixem aquesta pedra preciosa i molt valuosa, prové del carbó. Aquest s’origina en el més profund de la terra sotmès a una gran pressió i a una alta temperatura, i d’aquesta forma el carbó s’acaba convertint en diamant. Les llavors també formen preciosos arbres. Per a poder créixer cal ser enterrat i des de baix crear les seves arrels per a créixer i tornar-se bell.

En la mitologia l’Ocell Fènix reneix de les seves pròpies cendres. Així que, encara que tot sembli perdut, no perdis la confiança en tu mateix i en les teves capacitats. El refranyer popular diu que quan es tanca una porta s’obre una finestra, i també diu que si la vida et dona llimones, fes una llimonada.

Sacseja’t la pols de la caiguda, passa el dol del qual t’ha succeït i mira atentament on es troba la teva pròxima oportunitat. Perquè, encara que no t’ho sembli, tornaran les oportunitats en la teva vida. I a més, potser, només potser, t’hauràs tornat més savi.





