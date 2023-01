Excursió al camí ral o ramader de Campdevànol

El camí ral o ramader de Campdevànol

La proposta d’aquesta setmana és una sortida al camí ral o ramader de Campdevànol. Se surt des de Campdevànol mateix i s’arriba a Sant Llorenç de Campdevànol. És una ruta d’uns quatre quilòmetres i escaig sense massa dificultat. A Sant Llorenç podrem contemplar l’església romànica. I, si voleu seguir, podreu arribar fins a Gombrèn, localitat on es troba el Museu del Comte Arnau.

Aquest camí, abans no hi hagués les carreteres, era l’únic que unia Ripoll amb la Pobla de Lillet, i va esdevenir reial quan Carles III va promulgar una ordre amb la qual tots els camins principals que unien dues poblacions van passar a ser propietat de la corona per tal de garantir que la gent els pogués utilitzar lliurement.

Per www.surtdecasa.cat