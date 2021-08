Sort acull el campionat espanyol de canoa eslàlom

Sort acull des d’aquest divendres el Campionat d’Espanya de Canoa Eslàlom. Enguany la competició arriba amb interès afegit, atès que es produeix tot just una setmana després de la celebració del torneig dels Jocs Olímpics de Tòquio. A més a més, la prova comptarà amb els quatre palistes que han representat l’equip espanyol en aquesta cita: Maialen Chourraut(Atlético), Ander Elosegi (Santiagotarrak), David Llorente (Río Eresma) i la urgellenca Núria Vilarrubla (Cadí Canoë-Kayak).

Chourraut arribarà a Sort com a subcampiona olímpica de K1 femení, després que a Tòquio ha aconseguit la fita de tenir tres medalles diferents, atès que a Rio 2016 va conquerir l’or i a Londres 2012 va obtenir el bronze. De la seva part, Vilarrubla i Elosegi han obtingut diploma olímpic per a sengles vuitenes posicions en les competicions de C1. Finalment, Llorente també ha estat finalista de la seva categoria, K1 masculí, en què va acabar desè.

Aquests campionats compten amb uns 260 participants, de clubs d’arreu de l’estat. El Cadí CK comptarà novament amb un gran nombre de representants i aspira a diversos podis. Per Catalunya també hi prenen part l’Associació Esportiva Pallars, club amfitrió d’enguany, i el Nàutic Mig Segre de Ponts, entre d’altres. Avui divendres s’hi disputa, per primera vegada, el campionat espanyol de caiac extrem. Pel que fa a les proves d’eslàlom, començaran demà dissabte, amb les classificatòries en totes les categories, i es completaran diumenge amb les semifinals i finals.

La competició es pot veure al camp de regates de l’Aigüerola, al riu Noguera Pallaresa, al costat del nucli urbà de Sort. Aquesta àrea es va condicionar ara fa dos anys per a acollir els Campionats del Món de Piragüisme d’Aigües Braves, que es van organitzar conjuntament amb la Seu d’Urgell i en què la capital del Pallars Sobirà va acollir el Mundial d’estil lliure (Freestyle). En aquest sentit, aquest cap de setmana, concretament dissabte, també s’hi duu a terme el Campionat d’Euskadi d’aquesta especialitat.