Ratificada la instal·lació d’una passarel·la damunt el riu Valira a la Seu d’Urgell

El ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha aprovat aquesta setmana passada licitar la construcció d’una passarel·la damunt el riu Valira, a la Seu d’Urgell que permetrà millorar la seguretat tant dels conductors com, especialment, dels vianants. El Consell Comarcal de l’Alt Urgell s’encarregarà de l’obra atès que s’ha inclòs en els ajuts al projecte Camina Pirineus, concretament pel condicionament d’un tram de camí i per a recursos ecoturístics.

Ara fa un mes, l’Ajuntament de la Seu ja va aprovar per unanimitat el conveni i va acordar delegar-ne l’execució al Consell, que ara ha confirmat que assumeix l’obra. Al darrer ple municipal, l’alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, va valorar molt positivament que es tiri endavant aquest projecte, que té un pressupost de 144.000 euros, dels quals 92.000 els aportarà el consistori. Fàbrega recorda que ja es portava “molt de temps” intentant trobar una solució a aquest punt negre de la carretera N-260, a l’entrada oest de la ciutat, i que aquesta ha arribat mitjançant la seva inclusió al pla Camina Pirineus, que vol convertir tot l’Alt Urgell en un destí de referència per a practicar senderisme. Això ha permès que s’hi impliquin també la Diputació de Lleida i els fons europeus FEDER. A més, en destaca que “interessa a tothom” millorar-hi la seguretat i que “dignificarà la zona”.

El vicealcalde de la Seu, Francesc Viaplana, hi afegeix que la passarel·la “és una obra molt important tant per a la Seu com per Castellciutat, de cara a connectar els dos nuclis“, tenint en compte que actualment s’ha de creuar dos passos de vianants en plena N-260 per a poder seguir el camí en qualsevol de les dues direccions. Viaplana confia que l’estructura ja es pugui instal·lar aquesta tardor i ja s’hi pugui caminar a curt termini.

Pel grup de Compromís X La Seu, el seu portaveu, Joan Barrera, va valorar “molt positivament” aquesta aprovació, tot recordant que els darrers anys fins i tot hi ha hagut “alguns accidents greus” en aquell punt, on conflueixen aquests dos passos de vianants amb el fet que massa sovint hi passen vehicles que no respecten el límit de velocitat. Barrera també n’assenyala que “permetrà una passejada segura entre la Seu i Castellciutat” i espera que sigui una realitat ben aviat.