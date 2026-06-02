TDF, la pime catalana que mou fluids industrials arreu del món

Després de migrar a Alemanya per a guanyar-se la vida, Aurelio Maestre Losada va tornar a Barcelona i va fundar el 1976 una empresa de distribució de bombes. Amb només dos treballadors, va obrir la primera oficina de Técnicas de Fluidos al carrer de Xifré de la capital catalana. Cinc dècades després, TDF s’ha convertit en un grup internacional especialitzat en solucions de bombeig i gestió de fluids per a processos industrials complexos. Amb filials arreu del món, té més de 300 treballadors i una facturació de 73 milions d’euros. La vocació de servei, la serietat i l’equip humà són les tres claus que expliquen la trajectòria del projecte.
De migrar a Alemanya a emprendre un negoci
«El meu pare venia d’una família molt humil i va començar sense recursos», explica Alberto Maestre, actual responsable de TDF Group. L’Aurelio va emigrar a Hamburg i va treballar en una empresa de bombes d’aigua. Amb tot el coneixement adquirit, va tornar a Barcelona i va impulsar el seu propi projecte. El sector no estava gaire desenvolupat i l’estat espanyol encara vivia una etapa de tancament i dificultats d’importació.
La seva aposta va ser la distribució de bombes industrials per a productes químics i altres líquids més compromesos, ja que en el sector de l’aigua hi havia molta més competència i empreses molt més grans. Així, va anar aconseguint la distribució en exclusiva de marques internacionals.
Les claus del creixement de TDF
Tot i les dificultats inicials, agreujades també per impagaments i retards, es va anar fent un espai i una bona reputació. «Els grans fabricants es fixaven en ell. Sempre es caracteritzava per la serietat financera, l’honestedat i la responsabilitat», resumeix Maestre. El seu catàleg anava incorporant les primeres marques.
L’equip humà és una de les claus que assenyala l’actual responsable de TDF: «Mantenir els treballadors és fonamental, perquè és un sector on el coneixement és molt important». Maestre reconeix que per a les pimes sovint és més difícil mantenir els treballadors, però ha sigut una prioritat a l’empresa. Per això, han apostat sempre per reinvertir gran part dels beneficis a l’empresa per a dotar els treballadors de les millors eines. «L’equip humà és clau», insisteix.
De Barcelona al món: «No era habitual per a una empresa catalana»
A partir dels anys 2000, TDF va engegar el seu procés d’internacionalització, que va començar amb una delegació a Portugal. Després en va obrir a França, Polònia, Suïssa, Romania, República Txeca, Alemanya i Eslovàquia. «No era habitual que una empresa catalana tingués la distribució de primeres marques al nord d’Europa. La gent se sorprenia i al principi no ens prenien seriosament», recorda Maestre. Però ho van aconseguir i ara són referents a bona part del continent. El següent salt va ser a Llatinoamèrica, on ja tenen filials a Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia i Brasil. Un model centrat en el servei al client ha estat bàsic per al seu creixement.
Tot i que la distribució continua sent el pilar fonamental, TDF també dissenya ara solucions pròpies. Tot al voltant dels fluïds: el bombeig, filtració, tractament, estanquitat… I per a indústries molt variades: des de l’alimentació fins a la farmacèutica o la química. El repte és ara fer el pas també al gran sector de l’aigua.
La força de la pime: «M’agradaria que les meves filles es fessin càrrec del negoci»
Tots els valors que han caracteritzat l’evolució de TDF estan vinculats també al fet de ser una pime familiar. «Ara està de moda dir que les famílies no gestionin les pimes, però si està ben estructurat, és molt positiu», emfatitza l’Alberto, que ho resumeix: «Tenim una mirada a molt més llarg termini, perquè és el futur de la família. L’empresa no acaba amb mi». Per això, la reinversió dels beneficis és constant. «M’agradaria que les meves filles es fessin càrrec del negoci i que l’empresa sobrevisqui 50 anys més», conclou.
Bernat Bella. Periodista