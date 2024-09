Setembre, festa major de Santa Tecla a Tarragona

Tarragona és una gran festa per Santa Tecla (Tarragona Turisme)

Al setembre és temps de festes majors al camp de Tarragona. Un bon exemple: Santa Tecla, la festa major de Tarragona. Una festa popular i participativa que es remunta al 1321 i que el 1996 va ser declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya i el 2002, Festa d’Interès Turístic Nacional pel Govern espanyol.

Santa Tecla és, doncs, una de les tradicions populars més riques i vives de tot l’Estat espanyol i les seves festes duren dues setmanes, que s’inicien la segona quinzena de setembre i culminen els dies 22, 23 i 24 de setembre, amb l’actuació del Seguici Popular, un dels més importants dels Països Catalans, i les colles castelleres, tant de la ciutat, com de convidades, en dues actuacions diferents.

Un veritable espectacle casteller per a no perdre-se’l en una visita a Tarragona és la baixada dels pilars de les quatre colles locals, des de la Catedral fins davant mateix de l’Ajuntament tarragoní. És una tradició que se celebra el dia següent de Santa Tecla. No és una jornada pròpiament festiva a nivell laboral, però sí que tota la ciutat la viu amb intensitat, en especial, els castellers i simpatitzants de les agrupacions que hi prenen part.

Una bona escapada, doncs, per a gaudir de les festes de Santa Tecla a Tarragona, una ciutat rica en patrimoni arquitectònic gràcies al seu passat romà, amb una extraordinària gastronomia i amb el Mar Mediterrani que la banya. En aquest sentit, és obligat atansar-se fins al Balcó del Mediterrani, un mirador únic, i complir amb la tradició de “tocar ferro” tot demanant un desig.





Per www.surtdecasa.cat i Fòrum.ad