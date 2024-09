Horòscop del 2 al 8 de setembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Heu de mirar d’anar molt amb compte, sembla que tots els entrebancs que hi puguin haver es posen d’acord per a fer-vos la punyeta. La cosa està en tenir molta paciència i agafar-vos-ho tot amb filosofia i molta tranquil·litat. La veritat és que tindreu una força lluitadora que us ajudarà a superar tot el que us vingui a sobre, o sigui que no cal que patiu, només mireu endavant i estigueu segurs de que tot anirà bé.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Patireu una mica en el tema de la parella, tant si en teniu com si no. Per una banda perquè en voldreu i per l’altra banda perquè no sabeu com fer-ho perquè les coses vagin millor. Intenteu no estar massa pendents del tema, ja que si us atabaleu massa encara empitjorareu la cosa. El més important és que feu el que sentiu i sigueu sincers amb vosaltres mateixos, penseu que l’amor ho cura tot quan és real.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Tindreu la necessitat de fer una mica de tria de les vostres amistats, de tant en tant això va bé, ara també heu de pensar que no cal ser radical del tot, de vegades només cal deixar una mica d’espai pel mig, sense l’obligació de tallar la relació de soca-rel. Heu de tenir clar que ningú és perfecte i aquí hi estem tots inclosos, per tant no cal ser radicals, i sí que cal tenir un munt de paciència.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Hi haurà un munt de coses que us aniran molt bé, però haureu de controlar el tema de la salut. No és que hi hagi res molt greu, però sí que teniu la facilitat d’arreplegar un bon refredat o alguna indigestió. Intenteu anar amb compte per si de cas i mireu de menjar bé sense fer barreges estranyes. Per altra banda, tindreu uns dies molt bons per a viatjar i per a conèixer gent nova. Aprofiteu-ho! Sempre és bo fer amics.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Guerrers i amb idees fixes, no us pararà res ni ningú. Tindreu energia per a avorrir i sereu capaços de fer que la gent del vostre entorn s’animi a fer el que convingui. Penseu que si sabeu aprofitar bé aquest fet sereu capaços de moure muntanyes i és genial que ho pugueu fer. L’única cosa que us pot fer frenar és el pensar que no podeu, però això ho heu de deixar ben lluny del vostre cap, amb ganes tot és possible.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Aquests dies tindreu molt bones influències que us donaran un caràcter obert, sociable i simpàtic a més no poder, cosa que us serà genial, per a fer nous amics, per a ampliar el vostre camp laboral i també per a sentir-vos molt millor amb vosaltres mateixos. Seran uns dies molt bons per a decidir què voleu fer el dia de demà i per a tenir clares les vostres possibilitats que no són poques sinó tot el contrari.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Hi haurà algun tema del vostre aspecte físic que us portarà de corcoll, heu de mirar de no agafar-hi manies. De vegades hi ha coses una mica molestes, però que en realitat tampoc tenen tanta importància, intenteu distreure-us amb altres coses més importants i deixeu-vos de punyetetes que si no se us passaran les coses maques que teniu al vostre voltant. Visiteu a algun conegut que us troba a faltar.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

En el camp de la feina les coses poden anar molt lentes, haureu de tenir paciència i sobretot no desesperar-vos. Quan sembli que se us acaben els arguments torneu a mirar endavant i seguiu lluitant, de fet no queda cap més remei i fent-ho així és de l’única manera que podeu tenir canvis positius. El millor de tot és que hi haurà molt bona relació amb la família, que us donarà suport i molts ànims.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tot us anirà relacionat amb els diners, cosa que no fa gaire per a vosaltres, però sembla que aquests dies tot va per aquí. En la única cosa que haureu d’anar en compte és en el fet de que us demanin diners, aquí sí que haureu de ser forts i saber dir que no si convé, o si us sembla que no ho heu de fer. Sigueu clars i no deixeu que les coses se us escapin de les mans que després quedareu fumuts.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Tot serà molt més dur i pesat del compte, però tindreu una manera de veure-ho molt pràctica, cosa que us serà genial, fins i tot sabreu aconsellar als demés com es poden agafar les coses per a anar millor. Ara bé, heu de tenir present que la confiança en un mateix és el motor perquè tot vagi bé, sempre i quan sapigueu ser una mica previsors i responsables, ja que fer animalades pot ser una mica perillós.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Haureu de tenir els ulls ben oberts, ja que és molt fàcil que us feu mal. Potser només és un tall o una esgarrapada, però la veritat és que no cal ni una cosa ni l’altra. Tot plegat ve per la vostra falta de concentració en el que feu, per tant estigueu al cas del que esteu fent i us estalviareu maldecaps. També seria bo que paréssiu atenció a algun membre de la família que us necessita, parlar-hi serà suficient.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

A casa i amb els de casa estareu com a peix a l’aigua, hi haurà uns dies en els quals la inspiració i el bon rotllo seran el plat del dia i, això, us farà sentir genialment bé. Mireu de que aquests dies s’allarguin tant com sigui possible, només depèn de l’energia que hi dirigiu vosaltres mateixos. També és important que us comuniqueu i expresseu més coses perquè els altres us entenguin millor.