Set errors comuns que danyen la teva cabellera sense adonar-te

Cuidar els cabells no sols consisteix a usar bons productes. A vegades, els majors enemics d’una cabellera sana estan en gestos que repetim cada dia… sense saber que són nocius. I el pitjor: poden estar arruïnant els teus cabells lentament, sense que te n’adonis. Des de com uses l’assecador fins al tipus de raspall, cada petit hàbit compta. Per això, si vols presumir de cabellera sana, fort i brillant, comença per evitar aquests errors comuns que danyen la teva cabellera —els comet més gent de la que imagines.
No cometis aquests errors comuns que danyen la teva cabellera
Si en llegir aquest article t’adones que has comès algun d’aquests errors, tranquil·la, no estàs sola. La bona notícia és que amb petits canvis en la teva rutina diària pots transformar els teus cabells i prevenir danys a llarg termini. Perquè el primer pas cap a una cabellera sana no és el producte més car: és saber què evitar.
1. Rentar-lo amb aigua molt calenta
Un bon doll d’aigua calenta per a relaxar-te? Perfecte… excepte per als teus cabells. L’aigua molt calenta obre massa la cutícula capil·lar, arrossega els olis naturals i pot ressecar tant el cuir cabellut com les puntes. Millor, aigua tèbia i un aclarit final amb aigua freda per a segellar.
2. Dormir amb els cabells mullats
Sembla inofensiu, però és un dels errors comuns que danyen la teva cabellera més ràpid. Els cabells humits són més vulnerable al trencament, i en fregar-se contra el coixí, pot afeblir-se i fer-se fallida. Si no pots evitar-ho, usa una funda de setí i trena’l suaument.
3. Abusar de la cua (sempre en el mateix lloc)
La cua alta i tibant estilitza, sí. Però fer-la cada dia en el mateix punt afebleix la fibra capil·lar, trenca els cabells i pot causar alopècia per tracció. Alterna pentinats i usa gomes suaus sense metall.
4. Fregar amb força en eixugar amb la tovallola
Ets de les qui surt de la dutxa i es frega els cabells com si s’hagués d’acabar el món? Error. Aquest gest aspre pot provocar encrespament, obrir les puntes i danyar els cabells mullats. Millor: pressiona suaument amb una tovallola de microfibra o una samarreta de cotó.
5. Raspallar-lo en mullat sense desenredant
Els cabells mullats necessiten un tracte especial. Raspallar-lo sense un producte que ajudi a desembolicar pot trencar-lo fàcilment. Usa pintes de pues amples i comença per les puntes, pujant a poc a poc. Una vegada desembolicat, ja pots començar a raspallar tranquil·lament.
6. Aplicar malament els productes capil·lars
Des de la màscara fins al sèrum, molts productes perden eficàcia si s’apliquen malament. Per exemple, la màscara va en mitjans i puntes, no en arrels. El protector tèrmic ha d’aplicar-se amb els cabells humits, abans de l’assecament. Si tens dubtes, llegeix sempre les instruccions o consulta la pàgina web del fabricant, on aparegui la informació del producte.
7. Usar eines tèrmiques sense protecció
L’ús freqüent d’assecadors, planxes o arrissador és un dels errors comuns que danyen la teva cabellera si no protegeixes abans la fibra capil·lar. La calor extrema afebleix, resseca i provoca trencaments. Mai usis eines tèrmiques sense aplicar abans un bon protector de calor.
Per bellezactiva.com