Segueixen els actes nadalencs a Coll de Nargó

Una de les entrades al poble de Coll de Nargó (AndorraDifusió)

Els actes nadalencs a Coll de Nargó (Alt Urgell) no s’aturen un cop passat el dia de Nadal. Per a aquest mateix dijous hi ha el Quinto de Sant Esteve organitzat per l’associació Turrais. Serà avui a les 7 de la tarda, al Bar La Societat. A més, aquest dissabte dia 28, a les 6 de la tarda, el Patge Reial recollirà cartes per als Reis d’Orient a l’ermita de Sant Climent.

Al mateix acte, per a sobreposar-se al fred, hi haurà una xocolatada servida per l’AFA de l’Escola Sant Climent. Per a cloure l’any, el diumenge 29 de desembre, hi haurà missa (11.30 h) i dimarts -darrera jornada de 2024- se celebrarà un Sopar de Final d’Any.