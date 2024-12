Commemoració dels 25 anys de la capella de Sant Jaume dels Cortals

Cartell dels actes commemoratius dels 25 anys de la capella de Sant Jaume dels Cortals (Comú d’Encamp)

Encamp commemora els 25 anys de la construcció de la capella de Sant Jaume dels Cortals amb un acte de celebració el diumenge, 29 de desembre, a la mateixa capella. Fonts comunals assenyalen que “tothom hi està convidat!”. Els assistents podran veure un documental preparat especialment per a l’ocasió on s’explica el procés de construcció de la capella i com s’ha mantingut la tradició de la diada al bosc de les Llaus des de fa 25 anys.

L’aniversari comptarà també amb la presentació de la reedició dels goig i una missa. A més, per a facilitar-ne l’accés, el Comú d’Encamp posarà a disposició dels ciutadans un autobús gratuït que sortirà a les 11:30 h des de davant de l’edifici de l’Hotel Rosaleda fins a la capella.