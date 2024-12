Dos detinguts per furts amb força en domicilis d’Escaldes

Dos homes detinguts (Arxiu/iStock)

Aquest passat dia de Nadal, 25 de desembre, a les 01:10 hores de la matinada, la Policia ha procedit a la detenció de dos homes de 19 i 20 anys, com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni (furts amb força en domicilis particulars). A les 19:33 hores del dia 24 es va requerir els serveis policials ja que s’hauria produït un furt amb força en un domicili particular d’Escaldes-Engordany. Al lloc dels fets, els agents interventors van observar que hi ha diferents estances de l’immoble regirades, i en una de les habitacions van veure que una finestra va ser forçada, i seria el lloc per on haurien entrat els presumptes autors.

Paral·lelament, a les 20:44 hores, es va requerir també els serveis de la Policia per part del personal de seguretat de l’estació d’autobusos, ja que van trobar una bossa de mà amb diferents objectes, moneders, documents, rellotges, penjolls, que es va determinar que haurien estat sostrets del domicili en qüestió.

L’enquesta realitzada posteriorment va dur a la identificació i posterior detenció dels dos individus. En el transcurs de les diligències per tal d’instruir el dossier de les persones detingudes, es van vincular també amb un altre furt amb força que s’havia denunciat el dia 15 d’aquest mes en un altre pis del mateix immoble, amb idèntic “modus operandi”.

La investigació continua oberta i no es descarta que puguin estar vinculats amb altres delictes patrimonials.