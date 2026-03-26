Segueix la tendència, al febrer, d’un augment de turistes al país i la disminució d’excursionistes

El mes de febrer de l’any 2026 han entrat al país un total de 607.610 visitants, dels quals 386.893 són turistes (63,7%) mentre que 220.717 són excursionistes (36,3%). En termes acumulats dels últims dotze mesos, la variació del nombre de visitants depèn de la tipologia: els turistes augmenten un -10,2%, mentre que els excursionistes disminueixen un -12,1%, resultant en un variació global de -2,5%.
Segons el Departament d’Estadística del Govern, l’acumulat des de l’inici de l’any (YTD) del nombre de visitants per dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana) és un -3,1% en relació amb el mateix període referit a l’any anterior.