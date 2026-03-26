Encamp tanca l’exercici 2025 amb un superàvit de 7,9 milions d’euros i prop d’11 milions en inversions

El Comú d’Encamp ha tancat l’any 2025 amb un superàvit pressupostari de 7.924.616,91 euros, així s’ha explicat, aquest dijous, en el marc del consell de comú on s’ha aprovat la liquidació. L’any 2025 s’ha caracteritzat per un volum elevat d’inversions a la parròquia. El capítol d’inversions s’ha liquidat en 10.743.866,25 euros, fet que suposa un increment del 45,31% respecte a l’any 2024. Entre les obres hi destaquen la rehabilitació del nucli tradicional de les Bons (1.480.177,29 euros), la finalització de l’obra del parc de l’Ossa (1.421.130,94 euros), la primera fase de remodelació de l’avinguda d’Encamp al Pas de la Casa (1.373.652,96 euros) o l’ampliació del Casal del Poble (1.033.665,47 euros), entre moltes altres.
Els ingressos liquidats de l’exercici 2025 s’han xifrat en 45.241.334,56 euros, el que representa un nivell d’execució del 91,18% i un augment del 15,15%, 5,95 milions d’euros, en comparació a l’exercici anterior.
La cònsol major, Laura Mas, ha recordat que s’han invertit prop d’11 milions d’euros en “tres grans eixos: la millora de l’espai públic, el reforç dels equipaments i serveis i la consolidació de la parròquia com a destinació de turisme esportiu i familiar”.
Les despeses de funcionament s’han mantingut estables i les despeses financeres han experimentat una reducció del 32,62% gràcies a l’efecte positiu de la baixada dels tipus d’interès. En conjunt, les despeses totals s’han liquidat en 37.316.717,65 euros (un 75,21% d’execució).
L’endeutament per sota del 36%
L’estabilitat i la generació de recursos propis han permès que l’any 2025 s’hagi finançat sense formalitzar cap nova operació d’endeutament a llarg o curt termini. A tancament de l’exercici, el deute total de la institució comunal ha davallat a 12.614.104,62 euros.
En percentatges, aquest endeutament suposa el 35,63%. És una millora respecte del 46,10% amb què es va tancar el 2024.
El comú ha aprovat una nova ordinació de terrasses d’ús públic amb l’objectiu de modernitzar la imatge urbana, ordenar l’ocupació de l’espai públic i afavorir la convivència entre l’activitat econòmica i els veïns.
Aquesta normativa substituirà la vigent des de 2019 i s’estendrà també a l’avinguda d’Encamp del Pas de la Casa, eliminant la moratòria existent. La proposta s’ha treballat en paral·lel a la remodelació d’aquesta avinguda per a garantir una integració harmoniosa de les terrasses, amb criteris unificats que regulen aspectes com l’estètica, els horaris, el soroll, la publicitat i el mobiliari, amb l’objectiu d’aconseguir un espai públic coherent, accessible i ordenat.
La nova regulació estableix tres models de terrassa (sense tarima, amb tarima i barana, i tancades) amb requisits estètics estrictes, com colors neutres i limitacions de publicitat, i prohibeix elements sonors o audiovisuals per a reduir la contaminació acústica. També fixa amplades mínimes de pas, límits d’ocupació i horaris d’obertura de 8 h a 24 h.
El cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha explicat que “aquesta nova ordinació busca harmonitzar l’espai públic” i ha afegit que “simplifica els tràmits administratius” amb renovacions tàcites per a terrasses anuals i adapta les temporades a la realitat del sector. Finalment, inclou un pla d’adaptació amb bonificacions fiscals “per a incentivar la transformació de les terrasses existents com abans millor”.
Nou concurs entre quatre comuns per a desenvolupar la carrera professional dels treballadors comunals
Els comuns de Canillo, Encamp, la Massana i Escaldes-Engordany han impulsat un concurs conjunt amb l’objectiu de desenvolupar i millorar la carrera professional dels treballadors comunals, mitjançant la modernització dels sistemes de gestió de recursos humans.
La consellera d’Afers Socials, Gent Gran i Recursos Humans, Sílvia Ramond, ha destacat que aquesta iniciativa “neix d’una necessitat compartida: adaptar i modernitzar la gestió del nostre personal per a fer-la més eficient, més transparent i més alineada a les necessitats actuals de l’administració pública”.
El projecte preveu la contractació d’un servei especialitzat per a oferir assessorament tècnic i implementar eines modernes de gestió de recursos humans. Actualment, els comuns detecten sistemes que requereixen revisió per a garantir una millor definició dels llocs de treball, una valoració més objectiva i la creació d’itineraris professionals clars per als treballadors.
En aquest sentit, el servei haurà de permetre identificar i descriure els llocs de treball, definir els rols dins de l’organització i establir una valoració dels llocs que en determini la importància amb criteris objectius, així com una estructura retributiva coherent. També es contempla la definició de plans de formació i de carreres professionals, amb l’objectiu d’orientar el desenvolupament dels treballadors i establir itineraris de creixement alineats amb les necessitats de l’administració.
Un dels punts forts de la iniciativa és el treball conjunt entre els quatre comuns, que permet sumar esforços, compartir criteris, optimitzar recursos i avançar cap a models de gestió més homogenis i coherents.
Tal com ha remarcat Ramond, “no es tracta només de millorar l’organització interna, sinó de garantir que les persones que hi treballen tinguin un marc més clar, més just i amb millors oportunitats de desenvolupament”.