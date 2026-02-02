Sant Julià dona el tret de sortida al Carnaval amb un programa ple d’activitats per a totes les edats

El Comú de Sant Julià de Lòria presenta el seu programa del Carnaval 2026, una celebració que tornarà a omplir els carrers de la parròquia de gresca, tradició i participació ciutadana. Els actes s’allargaran durant diversos dies i combinen les propostes més arrelades del Carnaval lauredià amb activitats familiars i juvenils.
Un any més, el Comú fa una crida a la participació en les comparses tradicionals lauredianes (Ninotaires, Dimonis, Porrers, Marratxins i Bruixots), així com al concurs de carrosses de la Gran Rua. Les inscripcions es mantindran obertes fins al dilluns 9 de febrer, amb l’objectiu de reforçar la presència d’aquests elements emblemàtics que defineixen el caràcter propi del Carnaval de Sant Julià de Lòria.
El programa arrencarà el divendres amb la tradicional cercavila escolar pels carrers de la parròquia, mentre que el cap de setmana concentrarà alguns dels moments més esperats, com la Gran Rua de Carnaval, la botifarrada popular i el ball de disfresses. Dissabte també tindrà lloc l’Xtrem Race, una cursa d’obstacles adreçada principalment al públic jove a partir de 8 anys, i el pregó d’obertura amb la penjada del Carnestoltes.
Entre les novetats d’aquesta edició, destaca el taller del dilluns de Carnaval a càrrec de Taller Tartera, una proposta creativa i participativa que permetrà als assistents estampar el seu propi mocador de Carnaval mitjançant la tècnica de la serigrafia. Una activitat diferent, oberta i pensada per a viure el Carnaval des d’un vessant més artístic i personal.
Paral·lelament als actes centrals, durant tota la setmana de Carnaval s’han programat diverses activitats pensades per a facilitar la conciliació familiar i ampliar l’oferta lúdica i educativa. Del dimarts 17 al divendres 20 de febrer tindran lloc les Artvacances, amb tallers creatius per a infants, les Bibliovacances de Carnaval, amb contacontes i activitats de foment de la lectura, així com el Campus Multiesportiu de Carnaval. L’Espai Jove també oferirà propostes específiques per al públic juvenil.
En aquest context, dimarts 17 de febrer es durà a terme la inauguració de L’Espurna, la nova marca de l’Espai Laurèdia Jove, que neix com un espai renovat de trobada, activitats i dinamització adreçat als joves de la parròquia.
Amb aquest programa, el Comú reafirma el seu “compromís amb la cultura popular, la participació ciutadana i una oferta festiva inclusiva, que manté viva la tradició del Carnaval i l’adapta a tots els públics”.