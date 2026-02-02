La Policia deté un conductor per atropellar una dona a Incles

La Policia va detenir, aquest diumenge a la tarda, un turista de 41 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per lesions per imprudència després d’atropellar una dona en un accident a Incles. El sinistre va tenir lloc prop de les 16 hores al punt quilomètric 15,950 de la CG2 quan el conductor causant de l’atropellament circulava en sentit ascendent.
L’home va perdre el control del vehicle per motius que s’estan investigant, es va desplaçar cap al lateral dret i va col·lidir contra la part posterior d’un altre turisme, on es trobava la dona descarregant caixes de l’interior.
La víctima, de 24 anys, va ser traslladada a l’hospital. El conductor causant de l’atropellament, que va donar negatiu a la prova d’alcoholèmia, també va resultar ferit i va ser traslladat al despatx central en rebre l’alta mèdica.
1 comentari
