L’Institucional acull la 1a Fira col·lectiva d’artesans d’Andorra

L’Associació La Xarranca, a través de la seva seu -L’Institucional- presenta la Fira col·lectiva d’artesans, que tindrà lloc del dimarts 3 al dissabte 28 de febrer. Aquesta iniciativa vol posar en valor la diversitat de pràctiques artesanals, la creació feta a mà i el vincle entre art, ofici i comunitat, amb especial èmfasi en els artesans del país. La inauguració es durà a terme el dimarts, dia 3, a les 18:30 hores, a la seu del Parc Central.
El projecte recorda l’esperit del fundador, Sergi Mas, qui sempre es va presentar com a artesà, i busca donar visibilitat als creadors locals, tant a nivell de producte com de procés.
Participants
La fira comptarà amb la participació de: Gemma Piera, Silvia Codina, Vera Teixera, Marissa McDonald, Yesica Ledesma, Ariadna Lopez, Carmen, Montserrat Ambatlle, Laia Muñoz, Anna Antolínez, Mònica Armengol i Eva Insa. Cada artesana exposarà les seves creacions, des de bijuteria, macramé, resines i espelmes, fins a mobles restaurats, amb peces úniques que reflecteixen el saber i la creativitat del país.
Tallers i activitats
Amb l’objectiu d’apropar el públic al món de l’artesania, es proposen tallers participatius setmanals, que permetran conèixer de prop els artesans i els seus processos.
Els tallers es faran al llarg de la tarda, entre setmana o els caps de setmana, en horaris de 15 a 18 hores, oferint una oportunitat única de participar i descobrir les artesanes.
Una proposta de La Xarranca
Aquesta fira forma part del programa impulsat per La Xarranca, que continua treballant per a generar espais de visibilització, diàleg i suport a la creació contemporània al territori, posant en relació veus artístiques i artesanals diverses i mirades sensibles sobre el món que habitem.