Salvador Illa: “Els Pirineus no han de ser una frontera, una barrera, sinó una línia de col·laboració”

Salvador Illa intervenint al XXIV Prix Pyrénée (Govern.cat)

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha clos l’acte d’entrega del XXIV Prix Pyrénées organitzat per la Cambra de Comerç Francesa que enguany ha estat per MasOrange on ha destacat la bona relació amb França i on ha dibuixat els Pirineus “com una línia de col·laboració”. L’acte del lliurament del premi s’ha celebrat aquest dimarts.

El cap del Govern català ha remarcat el paper de la Cambra de Comerç Francesa de Barcelona a l’hora de “generar una relació comercial, però també cultural i acadèmica, entre un dels països motor de la construcció europea, França i Espanya”.

Illa ha fet una crida a “generar prosperitat”, però fer-ho “sense deixar la gent enrere”. En aquest sentit, el president ha afegit que cal que “es premiï naturalment l’esforç i la capacitat d’arriscar”, per tal d’obtenir una “cohesió social a les nostres vides”. El president ha recordat que “si la prosperitat no és mínimament compartida, l’economia no va”.