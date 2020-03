La Conselleria de Salut ha posat en marxa un mapa interactiu amb el detall de l’evolució del coronavirus a Catalunya, on s’hi indica el nombre de malalts de SARS-CoV-2. La Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i l’Aran suma aquest dissabte 108 afectats, una xifra que s’anirà actualitzant a mesura que es rebi noves dades oficials.

A l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell s’han detectat un total de 17 casos positius de la COVID-19, el que suposa un percentatge de 79,9 afectats per cada 100.000 habitants. A l’Alt Urgell Sud s’han comptabilitzat 6 casos, amb una incidència del 47,9, la més baixa de la regió sanitària pirinenca.

Pel que fa a la resta del territori, l’ABS de la Pobla de Segur és un punt negre a Catalunya amb una taxa de 422, tot i que el nombre de positius és només de 25. La Val d’Aran és una altra zona amb un alt percentatge de casos (190,4) i un total de 26 persones diagnosticades. A l’Alta Ribagorça hi ha 4 malalts de COVID-19 i un percentatge de 123 per cada 100.000 habitants. Al Pallars Sobirà els 8 casos detectats suposen una taxa del 94,1. Les àrees bàsiques de Tremp i la Cerdanya sumen 9 i 13 casos, respectivament, amb un percentatge de 82 i 64 casos per cada 100.000 habitants.