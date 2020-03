Ja s’ha trobat allotjament per a les persones que tenien permís de treball per temporada i que —arran de les mesures decretades pel COVID19— no han pogut tornar als seus països.

Durant el dia d’ahir, l’equip de Vallnord Pal Arinsal (EMAP) va estar recollint dades dels temporers que necessitaven ajuda i també va iniciar els contactes amb propietaris de diferents establiments hotelers. Finalment, s’ha pogut trobar una solució gràcies a la cessió gratuïta de dos dels propietaris del Complex Ribasol Park, la família Naudi i Blaine Pollock.

Tant el Comú de la Massana com Vallnord Pal Arinsal agraeixen l’oferiment de la família Naudi i de Blaine Pollock i fan una crida als establiments hotelers i d’allotjaments turístics que vulguin sumar-se a la iniciativa per ajudar a resoldre aquesta situació.

En total s’allotjaran una trentena de temporers, la majoria argentins. També es garantirà la manutenció d’una trentena de persones. Les xifres, però, poden canviar ja que és possible que arribin més sol·licituds.

En aquests moments s’està treballant en els protocols de les mesures de seguretat per garantir un confinament segur i també s’està acabant d’analitzar com es pot fer el subministrament dels aliments de la manera més segura possible.

A part d’això, EMAP també esta oferint assessorament a les persones que necessiten fer tràmits i gestions administratives.

Recordem que durant aquest temporada han treballat a Vallnord Pal Arinsal 570 treballadors amb contracte de temporada, dels quals 250 tenen permís temporal al país. Una part d’aquests treballadors no han pogut tornar al seu país després del tancament de fronteres a causa de la pandèmia.