Salàs de Pallars potencia la recuperació i el coneixement de la tracció animal com a pràctica sostenible

Presentació de la Fira de Salàs de Pallars (Foto: Diputació de Lleida)

La 19a Fira de Salàs de Pallars i 4a Trobada Ibèrica de Tracció Animal Moderna tindran lloc aquest cap de setmana vinent, 16 i 17 de novembre. Els esdeveniments els han presentat el vicepresident de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez; l’alcalde de Salàs de Pallars, Jaume Solé; la representant de la Universitat de Lleida (UdL) i historiadora, Ariadna Nieto; el representant de l’Associació Catalana de Tracció Animal (ACTA) i l’Escola de Tracció Animal Moderna (ETAM), Bernat Torras, i la representant de l’Escola Agrària del Pallars, Maripaz Montoro.

La Trobada Ibèrica de Tracció Animal Moderna és una iniciativa que aglutina les diferents associacions que treballen per a preservar aquestes races d’èquids de treball a escala peninsular, a través de la recuperació dels seus usos per al treball agroforestal i el transport. Fins al moment s’han celebrat tres edicions amb gran èxit d’assistència, tant a Portugal com a Santa Croya de Tera (Zamora).

Agustí Jiménez ha destacat, en la seva intervenció, que “aquest esdeveniment és clarament un espai on es realça la pagesia i es reforça la identitat, a més de fomentar la tracció animal com a pràctica sostenible i promoure la innovació i la modernització en el sector agrícola, ramader i tècnic”. També ha afegit que servirà “per a posar en valor els productes agroalimentaris i artesanals de la nostra terra”.

Per la seva banda, l’alcalde de Salàs de Pallars, Jaume Solé, ha posat en valor la Fira de Salàs de Pallars i les jornades de tracció animal. “Fa 19 anys que se celebra aquesta fira, i el fet que els últims dos anys haguem estat vinculats amb la tracció animal moderna, fa que la Fira de Salàs pugui tornar a tenir una utilitat actual”, ha subratllat.





Seminaris tècnics

En la quarta edició, la trobada ha afegit seminaris tècnics específics a les activitats de divulgació, adreçats tant al públic general com al sector ramader i tècnic. L’objectiu és donar a conèixer les potencialitats i avantatges d’aquesta pràctica en un context creixent de canvi climàtic i crisi energètica.

En la roda de premsa, Bernat Torres, representant de l’Associació Catalana de Tracció Animal de i l’Escola de Tracció Animal Moderna, ha explicat quin és el significat de la tracció animal moderna, referint-se a la varietat de coneixements actuals de com cuidar i ensenyar els animals.

D’altra banda, s’ha destacat que dissabte al matí es farà una jornada sobre el Pla Anual de Transferència Tecnològica; un pla del Departament d’Agricultura per a la transferència de coneixements en el món agroalimentari i rural, segons ha assenyalat la representant de l’Escola Agrària del Pallars, Maripaz Montoro.





Objectius de la fira

Els objectius de la fira són preservar les races autòctones d’èquids de treball; fomentar la tracció animal com a pràctica sostenible; crear un espai de trobada i intercanvi de coneixements; apropar la tracció animal a la societat; promoure la innovació i la modernització, i consolidar la Fira de Salàs com a referent.

La representat de la UdL i historiadora, Ariadna Nieto, ha posat en valor l’espai de trobada i bagatge que significa aquest esdeveniment per a contribuir a aquesta preservació per al futur.





Altres activitats

Durant la fira s’ha programat també la 10a Mostra de Bestiari Festiu de Peu Rodó, espectacles musicals, monòlegs, tasts de vins, un esmorzar popular, una representació teatral, la presentació del llibre ‘El Pallars Jussà’, de Jordi Peró, i l’Aplec de Llauradors, que comptarà amb la presència del comunicador Marc Giró.