Crespín rep a membres de la xarxa REMER coincidint amb el 42è aniversari dels aiguats a la conca del Segre

José Crespín en la recepció als membres de la xarxa de radiocomunicació d’emergències REMER de Lleida (Foto: Subdelegació)

El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, ha rebut avui divendres, a la seu de la Subdelegació, una quinzena de membres de la xarxa de radiocomunicació d’emergències REMER de Lleida, alguns dels quals com Ramon Escuder, de la Seu d’Urgell, que van participar activament com a radioaficionats en donar l’alerta pels aiguats del 7 i 8 de novembre de 1982 a la conca del Segre i que va permetre prendre mesures a les autoritats locals i provincials de l’època per a evitar una tragèdia major tant a diferents comarques lleidatanes com a la ciutat de Lleida.

El subdelegat s’ha interessat pel funcionament intern de la xarxa de radioaficionats, així com els protocols de funcionament amb els que treballen en cas d’emergències. En aquest sentit, José Crespín ha volgut remarcar “la tasca altruista i voluntària” que porten a terme el conjunt de col·laboradors de la REMER i ha destacat que “al 1982 ja van demostrar la seva rellevant tasca en una situació d’emergència, així com l’eficàcia que va representar donar l’avís d’alerta a les autoritats per a que aquestes poguessin prevenir la ciutadania i evitar mals majors. Una tasca -tal com ha dit Crespín- que encara avui en dia continua sent essencial”.

Actualment, l’associació de membres de la REMER a Lleida (amb indicatius OSCAR per als coordinadors i TANGO per a la resta de voluntaris) està formada per un centenar de col·laboradors que posen els seus coneixements i els seus mitjans com a radioaficionats al servei de Protecció Civil per a col·laborar en situacions de emergències (catàstrofes, riuades…). Els integrants de la xarxa REMER són també col·laboradors voluntaris permanents del Sistema Nacional de Protecció Civil.

Els radioaficionats espanyols col·laboren amb Protecció Civil des de la dècada dels anys 60. El 1982 es crea la Xarxa de Ràdio Emergència per a ordenar i coordinar la participació i col·laboració dels radioaficionats del país de la qual, avui dia, en formen part més de 3.000 col·laboradors a tot l’Estat espanyol.