Encamp aprova la proposta de text perquè els agents de circulació siguin reconeguts com a cos especial

El consell de comú d’Encamp d’aquest dijous ha aprovat el text que durant els darrers mesos s’ha treballat, en el marc de la Comissió Interparroquial de circulació presidida per la cònsol major d’Encamp, per tal que pugui començar el tràmit parlamentari el més aviat possible.

El nou text proposat millorar l’actual, que té més de 17 anys, i reconeix per exemple als agents de circulació com a cos especial, reforça el principi d’autoritat i amplia les funcions dels agents atenent a la realitat actual. La proposta de text preveu també l’elaboració del pla de carrera a nivell formatiu, entre altres.

La cònsol major, Laura Mas, ha agraït a tots els membres de la Interparroquial “l’esforç de treball conjunt per a arribar a un text consensuat, tal i com ens vàrem comprometre” i ha celebrat que “amb l’aprovació d’avui, la nova llei dels agents de circulació podrà començar el seu procés parlamentari per a esdevenir una realitat ben aviat”

Encamp se suma així als altres comuns que ja han aprovat el text o ho faran en breu per a poder iniciar el tràmit al Consell General.

Adjudicats els treballs de gestió de terres de l’abocador del Maià

El comú d’Encamp ha adjudicat, per dos anys renovables a dos anys més, els treballs per a la gestió de terres de l’abocador del Maià, situat al cap del Port d’Envalira, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats que té el país d’aquest tipus d’infraestructures de gestió de residus, provinents principalment del sector de la construcció.

D’aquesta manera l’abocador podrà recepcionar, sense problemes d’espai les demandes que hi pugui haver, i que estaran només condicionades per les condicions climàtiques adverses que obliguen a tancar l’abocador durant 5 mesos a l’any.

Conveni de col·laboració i cessió dels terrenys per a un nova Infraestructura Verda d’Andorra a Encamp

El comú d’Encamp ha aprovat en el marc del consell de comú d’avui dijous un nou conveni de col·laboració amb el Govern d’Andorra, per al disseny i construcció d’una nova infraestructura verda inclosa en el pla sectorial aprovat pel Govern, conegut com PSIVA, així com la cessió dels terrenys necessaris per a la construcció d’aquesta infraestructura que un cop finalitzada retornarà la possessió i el manteniment al Comú d’Encamp.

Laura Mas ha explicat que “fem la cessió d’aquests terrenys perquè ben aviat puguem veure-hi una nova inversió que unirà la vila de punta a punta a través d’un camí verd, molt agradable per a passejar-hi”, i ha agraït al Govern aquesta iniciativa.

Els principals objectius del Pla d’Infraestructures Verdes d’Andorra, que s’emmarca en l’Estratègia nacional del paisatge d’Andorra (ENPA), són millorar les oportunitats d’ús social del paisatge, tant per a ús recreatiu com per al gaudi, amb una mobilitat sostenible; donar ple sentit als trams de camins ja existents pels fons de les valls, connectant-los per a crear una infraestructura verda que hi transcorri, de forma contínua; oferir als ciutadans i turistes una altra manera de recórrer i descobrir la parròquia, a través de vies diferents a les carreteres; valorar les característiques històriques, culturals, naturals i escèniques del traçat i millorar la connectivitat dels espais d’interès natural.

Aprovació dels nous preus de repercussió del valor del sòl per a les cessions urbanístiques

D’acord amb la normativa vigent s’aproven els preus de repercussió del valor del sòl per a les cessions urbanístiques, ja siguin en sòl urbà consolidat o en sòl urbà consolidat condicionat, per tal de ser publicats al BOPA la setmana vinent.

Memòria d’execució pressupostària del segon trimestre presenta un superàvit provisional de 4 milions d’euros

La consellera de Finances, Josefina Rodríguez, ha presentat l’informe trimestral de l’execució pressupostària que presenta fins al moment un superàvit provisional de 4.031.829,57euros.