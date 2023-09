RTVA i El Rusc d’Andorra la Vella creen un programa de ràdio

Edifici de RTVA (arxiu)

RNA estrena aquest diumenge, 24 de setembre, a les deu de la nit, el programa “Rusquejant amb RNA”, un programa creat pels adolescents que es troben de forma periòdica a l’espai jove d’Andorra la Vella El Rusc. El programa s’emetrà l’últim diumenge de cada mes i tractarà les temàtiques que engresquen, preocupen i criden l’atenció als responsables d’aquest espai radiofònic (i, per extensió, a la seva generació) emprant un to desenfadat, crític i des d’un punt de vista poc habitual a les graelles de programació de les emissores generalistes.

Els responsables del programa en treballaran l’elaboració de forma setmanal, decidint els continguts i les seccions i les cançons, tot repartint-se les tasques per a crear un programa d’aquestes característiques. Amb tot aquest procés completat, es donaran cita un cop al mes als estudis d’RNA, acompanyats dels professionals de la ràdio pública, per a poder traslladar a l’antena el programa que han ideat. Cap dels joves, entre 12 i 17 anys, involucrats en el projecte, té experiència als mitjans de comunicació i, per tant, aquesta aventura que ara comencen els servirà per a entrar en contacte per primera vegada amb la ràdio convencional.





RTVA i el seu compromís amb la societat

Aquest projecte que veu la llum diumenge s’afegeix a la llista d’iniciatives a les quals participa RTVA per a enfortir el seu compromís amb el teixit associatiu i social del país. Els mitjans públics obren, així, una nova finestra a les realitats que formen la societat -en aquest cas la dels joves que estan fent el trànsit cap a l’edat adulta- i a les seves inquietuds, interessos i problemàtiques.

A partir d’aquest nou vincle que es forja, RTVA espera poder aportar als joves que participin al programa noves experiències relaciones amb l’entorn comunicatiu. Experiències que els puguin resultar positives, tant pel que fa a les seves inquietuds com per al seu futur laboral. D’altra banda, l’equip de la ràdio pública està convençut que, a partir d’aquesta col·laboració amb els joves d’El Rusc, incorporarà elements molt enriquidors i adquirirà nous estils comunicatius que també resultaran de gran ajuda per a seguir evolucionant el model d’RNA.





El Rusc, espai de trobada jove a Andorra la Vella

El Rusc és l’espai d’informació i dinamització per a joves de 12 a 35 anys del departament de Joventut d’Andorra la Vella, que ofereix un ampli ventall de propostes i activitats. En aquest espai, situat a la primera planta de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, els joves poden compartir projectes comuns i trobar resposta a les seves inquietuds.

El Rusc, a més, s’erigeix com una àrea d’acollida de totes aquelles entitats i col·lectius juvenils que actuen a Andorra la Vella, un rusc de projectes adreçats als joves que afavoreix la cooperació entre col·lectius i l’optimització de recursos.