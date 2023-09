Millores a la carretera de la Peguera i instal·lació d’una protecció d’allaus a la Sauvata

Neu damunt de la carretera (freepik)

Amb la intenció de seguir millorant la seguretat de la xarxa de carreteres del Principat i amb la finalitat de minimitzar el tancament durant l’època hivernal de la carretera CS-240-Montaup el Govern ha licitat la fase 1 del projecte de protecció d’un corredor d’allaus al vessant de la Sauvata amb possible afectació a aquesta via secundària.

Les obres que cal realitzar per a dur a terme el present projecte consisteixen en la construcció d’un sistema para-allaus mitjançant rastells de fusta al vessant de la Sauvata. Aquesta actuació farà que els talls de la carretera siguin només en situacions excepcionals, augmentant la seguretat dels usuaris de la via. Es tracta d’un concurs nacional, obert i la modalitat de la contractació és ordinària.

D’una altra banda, l’Executiu ha acordat convocar un concurs per a licitar els treballs de la fase cinc de les actuacions de manteniment previstes a la CS-131, coneguda com a carretera de la Peguera.

Aquesta segona obra consisteix en la substitució d’un tub de pas d’aigua i també neteja de diferents pous, així com la restitució de diversos trams de barrera tipus biona metàl·lica. Per a finalitzar també està previst millorar alguns trams de cuneta que actualment estat malmesos i no condueixen l’aigua fins als pous existents. La forma de licitació es farà mitjançant concurs nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària.