Creu Roja i Margot Llobera s’uneixen en una jornada de motociclisme per als infants

Cartell sobre la xerrada de Margot Llobera sobre motos i seguretat vial (Margot Llobera)

Aquest diumenge, dia 24 de setembre, la pilot Margot Llobera s’uneix a la Creu Roja Andorrana per a oferir una jornada de motociclisme dissenyada especialment per als més joves. L’acte té com a propòsit principal introduir els petits en el món del motociclisme, fer conèixer la història d’aquest esport a Andorra i fomentar la consciència sobre seguretat viària.

L’activitat tindrà lloc a partir de les 16 hores a la plaça d’Andbank, a Andorra la Vella. Per a l’esdeveniment s’ha elaborat un programa amb conferències de professionals del motociclisme. Els experts compartiran els seus coneixements i experiències, proporcionant als participants una visió completa d’aquest apassionant esport.

No hi mancarà una demostració de Trial amb una exhibició d’habilitats i destreses. Hi haurà, igualment, una exposició de motos d’antany. Els amants de les motos tindran l’oportunitat de meravellar-se amb una col·lecció de motocicletes clàssiques que representen l’evolució d’aquest icònic vehicle al llarg del temps.

També hi ha previst un berenar per a afavorir una estona de convivència. Serà un moment de descans i camaraderia, on els participants podran compartir experiències i gaudir d’un saborós berenar.

També hi haurà una rifa especial. Els obsequis estan valorats en més de 2.000 euros, brindant als assistents l’oportunitat d’endur-se a casa emocionants regals.

La participació en aquesta rifa única té un cost de 5 euros, i tots els beneficis recaptats seran destinats a una campanya de seguretat viària promoguda per la Creu Roja Andorrana. Aquesta iniciativa té com a objectiu fonamental crear consciència sobre la importància de la seguretat a les carreteres i promoure conductes responsables entre conductors de totes les edats.

La pilot andorrana, Margot Llobera, reconeix que “em fa molt feliç, com a ambaixadora de la Creu Roja Andorrana, poder organitzar aquest esdeveniment per a apropar el motociclisme als més petits. És una oportunitat per a acostar-los a aquest apassionant món i ensenyar-los la rica història del motociclisme a Andorra. La seguretat viària és un tema de vital importància, i és fonamental inculcar des de ben petits bones pràctiques.”