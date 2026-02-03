Roger Puig, tercer al segon entrenament de descens de la Copa del Món, a Tignes, amb grans sensacions

Roger Puig amb mostres de satisfacció, a Tignes (Ignasi Puig)
L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, ha aconseguit aquest dimarts una excel·lent tercera posició en el segon entrenament oficial de descens (DH) de la Copa del Món, disputat a l’estació francesa de Tignes, en una jornada on els corredors ja han afrontat el traçat en un mode molt més semblant al de competició i amb uns temps molt més ajustats.

Puig ha signat una baixada de gran nivell, amb línies molt ben trobades i una execució sòlida, fet que ha deixat molt satisfet tant l’esportista com tot l’equip. Tot i el gran resultat, l’andorrà encara veu marge per a fer petites correccions de cara a la cursa.

Roger Puig s’ha mostrat especialment content amb el rendiment del material i amb el resultat d’aquest entrenament: “He fet una baixada molt bona i m’he sentit còmode. El material ha anat molt bé i això dona molta confiança”.

Pel que fa a les dades de velocitat, Puig ha completat el descens amb una mitjana de 96 km/h i ha arribat a marcar 140 km/h en el tram final, demostrant el seu bon moment en les disciplines de velocitat.

Amb aquest tercer lloc al segon entrenament, Roger Puig confirma la seva competitivitat a Tignes i afronta amb molta confiança les curses de la Copa del Món de descens dels propers dos dies.

