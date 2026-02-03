Tornen els Ice Gladiators al circuit Andorra – Pas de la Casa

Aquest dimarts s’ha dut a terme, a la seu d’Andbank, la presentació oficial del retorn del Campionat d’Andorra dels Ice Gladiators al circuit Andorra – Pas de la Casa, en el que serà la seva desena edició. A la roda de premsa han participat Maria Suárez, directora de Banca País d’Andbank, Àlex Bercianos, director del circuit Andorra – Pas de la Casa, i Natàlia Gallego, presidenta de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA).
Després de l’última edició que va ser dins de les Andbank GSeries, el 2024, enguany els Ice Gladiators seran organitzats fora de les GSeries per la Federació Motociclista d’Andorra i el Moto Club les Valls, amb el patrocini principal d’Andbank, Multissegur Assegurances i Rilei Pneumàtics.
Aquest 2026 tindran un format de dues jornades de competició, els matins del dissabte 7 de febrer i diumenge 22 de febrer (amb el diumenge 15 de març com a data reserva en cas de complicacions meteorològiques en alguna de les dues jornades previstes), que inclouran cadascuna una tanda d’entrenaments, una de qualificació i dues curses puntuables per al campionat.
S’espera la participació de pilots rellevants, com ara els germans Miquel i Marc Font (guanyador el 2023), els germans Xavi i Cristian España (guanyador el 2021) i el francès resident, Maxime Emery (guanyador el 2022 i 2024), entre d’altres. També hi haurà la participació femenina de la pilot andorrana, Sara Miño, habitual també del Campionat d’Enducross d’Andorra.
Els pilots presents que han pogut valorar la seva participació als Ice Gladiators 2026 han estat els pilots Miquel Font, Marc Font i Maxime Emery, que han mencionat les seves ganes de tornar a donar-ho tot amb les seves motos sobre del gel.
Àlex Bercianos ha comentat que “tot i que cada cop el tema meteorològic és més difícil, s’han pogut encabir els Ice Gladiators dintre del calendari del circuit”.
Pel que fa a Maria Suárez, d’Andbank, ha afirmat que “El retorn dels Ice Gladiators és un exemple de resiliència i de compromís col·lectiu i ens fa especial il·lusió veure com aquesta cita emblemàtica torna a omplir el circuit d’energia, passió i talent”.