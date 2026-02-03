Salut posa en marxa el calendari de vacunacions per a les persones adultes de forma gratuïta

El Ministeri de Salut ha presentat el calendari de vacunacions per a les persones adultes, que estaran cobertes al 100% pel Govern, sense haver d’avançar cap import per part de l’usuari com passava fins ara. L’objectiu del Ministeri, segons ha indicat la titular de la cartera, Helena Mas, en la roda de premsa de presentació, és harmonitzar les vacunacions, que fins ara s’administraven sota prescripció mèdica, amb cobertura de la CASS a través de la fórmula de copagament, i d’acord amb les recomanacions del Ministeri. Així, es podran assolir cobertures de vacunació altes entre els adults que permetran un millor control de les malalties immunoprevenibles.
“Fem un pas més en la protecció de la salut pública posant a disposició de la ciutadania un seguit de vaccins de forma gratuïta, augmentant la protecció individual i la immunitat de grup, amb l’objectiu de prevenir la malaltia, evitar la transmissió i protegir tota la població”, ha assegurat Helena Mas.
Així, es tanca el cercle de la immunització al llarg de la vida, des dels infants fins a la gent gran, passant pels joves, les persones embarassades i els adults. Aquest calendari se suma al ja existent per als infants i a les campanyes de vacunació anuals de grip i Covid que engega el Ministeri de Salut.
Aquestes vacunes es podran rebre als centres d’atenció primària (CAP) sense necessitat de recepta mèdica a partir de l’1 de març. Des del Ministeri de Salut està previst engegar una campanya de comunicació per a donar a conèixer el nou calendari de vacunació, segons ha informat Rosa Vidal, responsable de l’Àrea de promoció, prevenció i vigilància de la salut.