Andorra i Catalunya ultimen el Pla de treball 2026–2030 per a reforçar la cooperació transfronterera

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch, han mantingut aquest dilluns una reunió de treball a la seu del Govern d’Andorra en el marc de la qual han ultimat el nou Pla de treball Andorra–Catalunya per al període 2026–2030, que estableix el full de ruta de la cooperació per als propers quatre anys. El document l’adoptaran formalment el cap de Govern, Xavier Espot i el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una reunió prevista per als pròxims mesos.
El nou Pla consolida i amplia la col·laboració transfronterera entre Andorra i Catalunya amb una vigència de quatre anys i preveu la continuïtat dels grups de treball en infraestructures, salut i residus, així com la creació de nous grups de treball en àmbits d’interès comú com Interior i Seguretat Pública, Llengua i Cultura i Afers Socials. El document també obre la porta a cooperar en altres sectors estratègics, com ara economia i finances, agricultura, joventut i esports, innovació, gestió energètica, igualtat i feminisme.
El Pla de treball 2026–2030 preveu igualment un calendari orientatiu de reunions i un reforç dels mecanismes de seguiment i coordinació. Els treballs, doncs, continuaran articulant-se a través del Grup de Reflexió sobre Reptes Transfronterers, amb la participació de representants d’ambdues administracions.
La ministra, Imma Tor, ha assenyalat que la trobada d’aquest dilluns “referma les relacions tradicionals de veïnatge entre Andorra i Catalunya i les estructura al voltant d’uns eixos de treball en benefici de tots els ciutadans de banda i banda de la frontera, afavorint el creixement econòmic compartit entre el dos territoris”.
“Vivim en un món en què cada vegada més és important que hi hagi una relació intensa entre territoris veïns, i aquest pla el que ha de suposar és un salt qualitatiu en la relació entre Andorra i Catalunya, que és molt activa i ha d’estar sempre orientada al benefici de la ciutadania”, ha valorat el conseller Duch.
Balanç positiu del Pla de treball 2024–2026
Durant la trobada, les dues parts han fet un balanç molt positiu del Pla de treball 2024–2026, que ha permès intensificar la cooperació i obrir noves vies de col·laboració en àmbits clau com infraestructures, energia, gestió de residus i salut, així com en altres sectors d’interès compartit.
En l’àmbit de les infraestructures, s’ha destacat la importància estratègica de l’aeroport d’Andorra–La Seu d’Urgell com a porta aèria del Principat, així com els avenços en relació amb l’ampliació de rutes, la millora de l’operativa i la possibilitat de disposar d’un punt fronterer Schengen a l’aeroport. També s’ha posat en relleu el projecte POCTEFA TRAMVALIRA, liderat per Andorra, per a estudiar la viabilitat d’un transport públic segregat entre Andorra i la Seu d’Urgell.
La reunió també ha permès abordar el desenvolupament de l’Espai Andorra–Pirineus, amb especial atenció a la possible creació d’una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) com a instrument per a projectes estratègics, recordant la importància d’una participació de la Regió d’Occitània en el projecte, així com l’estat de situació del projecte de Zona Econòmica Especial, d’interès per ambdós territoris.
Pel que fa als afers europeus, la ministra Tor ha informat el conseller Duch dels treballs en curs per a la signatura de l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea.