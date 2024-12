Roger Puig, “out” al primer eslàlom de la Copa del Món, a Tignes

Roger Puig, a Tignes, abans de l’eslàlom. Foto: FAE

Roger Puig ha competit aquest dilluns a la Copa del Món de tècnica de Tignes (França), amb un primer eslàlom. L’esquiador de para esquí no ha pogut finalitzar la segona mànega després d’anar 9è a la primera i amb un bon ritme a la segona. En unes condicions complicades, Roger Puig, ha lluitat la prova però no ha pogut completar la segona mànega. A la primera, la part alt estava una mica trencada i l’andorrà sortia amb un dorsal alt. Hi ha hagut molts abandonaments, però Puig s’ha defensat i ha aconseguit acabar 9è a tres segons del primer.

A la segona mànega el traçat estava millor, amb un Puig que ha competit durant tota la baixada, amb la primera part, amb un mur i un pla molt bo de línia, però al segon mur ha fet un cavallet i ha quedat fora de cursa. Demà dimarts, segona cursa de l’eslàlom d’aquesta Copa del Món.