Roger Puig, 15è al gegant dels Jocs Paralímpics després d’una jornada complicada

L’esquiador del Principat de paraalpí, Roger Puig, ha finalitzat aquest divendres en 15a posició al gegant (GS) dels Jocs Paralímpics de Cortina, en una jornada marcada per diverses incidències i per unes condicions de neu que han anat empitjorant amb el pas dels corredors. A la primera mànega, Puig s’ha vist afectat per una situació inesperada quan el corredor que sortia just davant seu ha patit una caiguda. L’organització ha hagut d’aturar la cursa a mitja pista i l’andorrà ha estat obligat a repetir la mànega.
La situació s’ha complicat encara més perquè el telecadira que havia de tornar els corredors a la sortida no funcionava, fet que ha obligat l’organització a pujar, Roger Puig, fins a la sortida amb un quad després d’una estona d’espera.
Aquesta interrupció ha generat més cansament i una certa desconcentració i part de la preparació del material ja no feia efecte, factors que han influït en el rendiment de la mànega repetida. Finalment, Puig ha completat la primera baixada en 16a posició provisional.
A la segona mànega, l’andorrà ha pogut reaccionar i millorar sensacions, aconseguint remuntar una posició per a acabar 15è classificat, el resultat que l’equip s’havia marcat com a objectiu en aquesta prova.
La jornada també ha estat condicionada per l’estat de la neu, que s’ha anat transformant ràpidament amb el pas dels corredors i les temperatures. El temps perdut amb les interrupcions no ha ajudat en aquest sentit. De fet, abans de la segona mànega l’organització ha hagut de tirar sal al traçat, ja que la neu estava molt tova i no aguantava bé el pas dels esquiadors. Aquesta intervenció ha permès disputar la segona mànega amb unes condicions més igualades per a tots els participants.
Els Jocs Paralímpics de Cortina encara no han acabat per a Roger Puig, que disputarà diumenge l’eslàlom (SL), l’última prova del programa, amb la qual es tancarà la seva participació en aquests Jocs.