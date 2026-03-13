Joan Aracil, 24è a la tercera prova de l’FWT Challenger

Joan Aracil ha disputat, aquest divendres, la tercera prova de l’FWT Challenger, a Kitzsteinhorn (Àustria). L’andorrà ha estat 24è amb 535 punts, després d’una cursa amb una certa polèmica perquè tots els riders han hagut de realitzar la mateixa línia. Aracil estava fent una bona performance, però en un moment donat ha fet una recepció després d’un vol massa llarg efectuant un back slap que l’ha penalitzat.
Joan Aracil es troba 26è a la classificació general amb 1840 punts, gràcies als seus millors resultats, que són els 1.305 sumats a la primera prova a Montafon, i els 535 d’aquest divendres a Kitzsteinhorn (l’altra puntuació són els 495 punts de la segona cita, a Nendaz).
Les pròximes cites de l’FWT Challenger són l’Open Face Obertauren Challenger d’Àustria del 21 al 24 de març; el Monterosa Freeride Paradise Challenger, a Itàlia, del 26 al 29 de març; i Le Sauze South Line Series Challenger, de França, del 2 al 5 d’abril.