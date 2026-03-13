La Generalitat abona més d’1,5 M€ de l’ajut agroambiental a les pastures sostenibles de la campanya 2025 a 627 persones

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya inicia a partir d’aquest divendres, 13 de març, el pagament d’1.560.656,07 euros de l’ajut agroambiental a les pastures sostenibles de la campanya 2025 a 627 persones beneficiàries de 15 comarques, amb un impacte sobre unes 9.400 hectàrees de conreu, amb la qual cosa es compleixen els compromisos assumits amb els agricultors i agricultores. Aquest ajut s’emmarca dins el Pla estratègic de la Política agrària comuna (PEPAC) 2023-2027, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
L’objectiu de l’ajut a les pastures sostenibles és fomentar la conservació dels ecosistemes de prats de sega per a millorar la biodiversitat. Per a aconseguir-ho, es duen a terme treballs que ajuden a conservar els hàbitats i a gestionar adequadament els aprofitaments ramaders. Això inclou mantenir una càrrega ramadera màxima per a protegir les pastures. La biodiversitat fa referència a les espècies de plantes i animals que viuen en zones subvencionades, sobretot aquelles que pertanyen a hàbitats d’interès comunitari.
La distribució del pagament és la següent:
|Servei Territorial
|Comarca
|Expedients pagats
|Import pagat en euros
|Alt Pirineu i Aran
|Alt Urgell
|119
|305.911,73
|Alta Ribagorça
|51
|107.342,24
|Cerdanya
|163
|488.551,61
|Pallars Jussà
|52
|141.211,22
|Pallars Sobirà
|153
|332.496,48
|Vall d’Aran
|28
|41.021,92
|Catalunya Central
|Berguedà
|30
|85.519,55
|Moianès
|1
|1.425,94
|Osona
|4
|8.177,16
|Solsonès
|1
|1.054,10
|Girona
|Alt Empordà
|8
|16.867,26
|Garrotxa
|1
|4.201,46
|Ripollès
|14
|25.183,86
|Lleida
|Noguera
|1
|577,68
|Segrià
|1
|1.113,86
|TOTAL
|627
|1.560.656,07