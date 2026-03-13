La Generalitat abona més d’1,5 M€ de l’ajut agroambiental a les pastures sostenibles de la campanya 2025 a 627 persones

Ramat de vaques pasturant al Pirineu català (Govern.cat)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya inicia a partir d’aquest divendres, 13 de març, el pagament d’1.560.656,07 euros de l’ajut agroambiental a les pastures sostenibles de la campanya 2025 a 627 persones beneficiàries de 15 comarques, amb un impacte sobre unes 9.400 hectàrees de conreu, amb la qual cosa es compleixen els compromisos assumits amb els agricultors i agricultores. Aquest ajut s’emmarca dins el Pla estratègic de la Política agrària comuna (PEPAC) 2023-2027, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L’objectiu de l’ajut a les pastures sostenibles és fomentar la conservació dels ecosistemes de prats de sega per a millorar la biodiversitat. Per a aconseguir-ho, es duen a terme treballs que ajuden a conservar els hàbitats i a gestionar adequadament els aprofitaments ramaders. Això inclou mantenir una càrrega ramadera màxima per a protegir les pastures. La biodiversitat fa referència a les espècies de plantes i animals que viuen en zones subvencionades, sobretot aquelles que pertanyen a hàbitats d’interès comunitari.



La distribució del pagament és la següent:

Servei TerritorialComarcaExpedients pagatsImport pagat en euros
Alt Pirineu i AranAlt Urgell119305.911,73
Alta Ribagorça51107.342,24
Cerdanya163488.551,61
Pallars Jussà52141.211,22
Pallars Sobirà153332.496,48
Vall d’Aran2841.021,92
Catalunya CentralBerguedà3085.519,55
Moianès11.425,94
Osona48.177,16
Solsonès11.054,10
GironaAlt Empordà816.867,26
Garrotxa14.201,46
Ripollès1425.183,86
LleidaNoguera1577,68
Segrià11.113,86
TOTAL6271.560.656,07

[do_widget id=category-posts-pro-64]