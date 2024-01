Recepció del copríncep episcopal als cònsols de les 7 parròquies

Al centre, el copríncep episcopal amb els cònsols de les 7 parròquies (Bisbat d’Urgell)

L’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives i Sicília, ha rebut avui dimarts, 23 de gener, en recepció oficial, al Palau Episcopal, els cònsols majors i menors de les set parròquies. Les autoritats han estat rebudes a la seva arribada pel representant del copríncep episcopal, Eduard Ibáñez.

A la Sala del Tron, han estat saludats per l’arquebisbe i copríncep i, tot seguit, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, com a portaveu dels cònsols, li ha adreçat unes paraules en les que ha posat en relleu l’equilibri institucional que volen garantir els cònsols majors i menors de les set parròquies, “que es la base de la nostra essència i de la nostra supervivència com a poble i com a país”. Un equilibri institucional entre els comuns, el Consell General i el Coprincipat, que ha permès mantenir la identitat d’Andorra; i en el que ha assenyalat que els comuns es mantindran units enfront de les crisis i dels reptes futurs.

L’arquebisbe ha agraït als cònsols la visita, “expressió de respecte i lleialtat a la institució del copríncep com a Cap d’Estat”; i els ha felicitat per l’elecció que els permet exercir un important i exigent servei com a màxims responsables d’una de les institucions públiques fonamentals del Principat, com són els Comuns. Ha destacat que els comuns són una peça clau per a la governació i la vida dels ciutadans del país i els ha demanat bona col·laboració amb les altres institucions en temes com l’habitatge per tal de garantir a les persones aquest bé essencial i per a ajudar a les persones que pateixen dificultats socials, econòmiques o altri; i els ha animat a mantenir fructíferes relacions amb les esglésies i comunitats parroquials, que treballen des de segles en favor del creixement integral i del benestar de les persones. Ha acabat desitjant-los el màxim d’encert en el mandat que ara comença.

A l’acte han assistit tots els cònsols majors i menors del Principat d’Andorra, i també el representant del copríncep episcopal, Eduard Ibáñez, i la secretària general dels Serveis del copríncep, Concepció Garcia Moyano.