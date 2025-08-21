Retrocés del nombre de visitants, a Andorra, durant el juliol

El mes de juliol de l’any 2025 han entrat al país un total de 924.738 visitants, dels quals 542.199 són excursionistes (58,6%) mentre que 382.539 són turistes (41,4%). En termes acumulats dels últims dotze mesos, els visitants presenten una variació negativa del -1,5% en relació amb el mateix període de l’any anterior. El nombre de turistes presenta una variació positiva del +5,3% i el nombre d’excursionistes disminueix un -6,5%.
L’acumulat des de principi d’any (YTD) del nombre de visitants per dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana) és un -1,7% inferior en relació amb el mateix període referit a l’any anterior.