Retrocés del nombre de visitants, a Andorra, durant el juliol

In: Economia
Persones passejant pel Principat
Persones passejant pel Principat

El mes de juliol de l’any 2025 han entrat al país un total de 924.738 visitants, dels quals 542.199 són excursionistes (58,6%) mentre que 382.539 són turistes (41,4%). En termes acumulats dels últims dotze mesos, els visitants presenten una variació negativa del -1,5% en relació amb el mateix període de l’any anterior. El nombre de turistes presenta una variació positiva del +5,3% i el nombre d’excursionistes disminueix un -6,5%.

L’acumulat des de principi d’any (YTD) del nombre de visitants per dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana) és un -1,7% inferior en relació amb el mateix període referit a l’any anterior.

