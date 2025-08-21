Bronze per a Toni Gamero (dards) als Jocs Mundials de Trasplantats

La delegació andorrana als Jocs Mundials de Trasplantats 2025, que s’han disputat a Dresden, ha sumat aquest dijous, 21 d’agost, una nova medalla gràcies a Toni Gamero, que és president d’ATIDA i trasplantat de medul·la òssia, el qual ha aconseguit el bronze en la modalitat de dards (categoria 50-59 anys).
Gamero ha superat amb èxit una fase inicial molt disputada, en què ha guanyat tres dels quatre partits (contra la Xina, Polònia i Bèlgica). A les eliminatòries ha vençut l’Índia i Itàlia, assegurant-se el pas a quarts i semifinals. Finalment, ha caigut davant del representant dels Països Baixos, però ha certificat la medalla de bronze que comparteix amb l’altre semifinalista.
“Arribar fins aquí, després d’un trasplantament, té un valor molt especial. Som tres participants i tornem a Andorra amb tres medalles. Això demostra que l’esport és una eina de vida i de segones oportunitats”, ha destacat Gamero.
Amb aquesta nova medalla, Andorra consolida un balanç molt positiu:
- Mari Martínez: or en contrarellotge i plata en la cursa en ruta, a més d’un doble bronze en la classificació general femenina.
- Kiko Castillo: 12è a la contrarellotge i gran actuació a la cursa en ruta, malgrat una caiguda.
- Toni Gamero: bronze en dards.
Els tres esportistes han coincidit a remarcar l’ambient viscut a Dresden: “Més enllà de les competicions, aquests dies hem conegut històries de vida colpidores i hem compartit experiències que ens uneixen. Tornem amb medalles, però sobretot amb el missatge d’esperança que volem llançar al món: després d’un trasplantament hi ha vida, i és plena.”
La delegació d’ATIDA tanca així una participació històrica, posant Andorra al mapa d’una cita internacional que combina esport, superació i solidaritat.
La participació ha estat possible gràcies al Ministeri d’Esports del Govern d’Andorra així com als patrocinadors Myandbank, Bitalic, Sant Eloi Salut, Albert Llovera, Farmàcia Les Anelletes, ACA, Zona Assegurances, Martin Houses, Sprint Club Andorra, Construccions Ferreira i el Comú d’Andorra la Vella, amb la col·laboració del Comitè Olímpic Andorrà, Criterium i l’agència Comando.