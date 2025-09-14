Representants de les entitats que salvaguarden els Greuges de Guitard Isarn es trobaran a Sant Serni de Cabó

L’Associació d’Amics de la Vall de Caboet organitza per al dissabte, 20 de setembre, una jornada per commemorar els 920 anys de la redacció dels Greuges de Guitard Isarn de Caboet, un dels primers documents escrits en llengua catalana. L’esdeveniment es durà a terme a l’església romànica de Sant Serni, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cabó, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, la Biblioteca de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans,
Al matí, de les deu i fins a les dues del migdia, el temple serà obert a tothom i s’hi durà a terme dues activitats adreçades als infants, “Completa la Rancura” i “Fem l’escut dels Caboet”, amb la finalitat de donar a conèixer el llinatge dels Caboet i el pergamí dels Greuges als més joves.
A la tarda, a partir de dos quarts de set i fins a les vuit del vespre, es farà una lectura dels Greuges de Caboet en català antic i en català actual, a càrrec de membres de l’Associació i, tot seguit, es donarà pas a una taula rodona anomenada “Les entitats que salvaguarden els Greuges”, amb Joan Anton Rabella, cap de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans, i Eugènia Serra, directora de la Biblioteca de Catalunya.
Mercè Casanova, sotspresidenta de l’Associació d’Amics de la Vall de Caboet, ha manifestat que amb aquesta activitat s’ha volgut que tant la Biblioteca de Catalunya com l’Institut d’Estudis Catalans fossin presents a Cabó, en concret al Centre d’Interpretació dels Greuges, “per tal de donar a conèixer als assistents la vinculació que ambdues institucions tenen amb el manuscrit”.
Cal recordar que la Biblioteca de Catalunya, entitat que conserva el document original, va acollir el 26 de març l’acte inaugural dels 920 anys de la redacció dels Greuges. D’altra banda, el 23 d’octubre vinent l’Institut d’Estudis Catalans organitzarà un altre esdeveniment centrat en el text.
A la memòria de Josep Maria Salrach i Marés
La jornada del 20 de setembre es dedicarà a la memòria de Josep Maria Salrach i Marés, catedràtic en Història Medieval i membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans, traspassat el 28 d’abril d’enguany. El professor Salrach va demostrar que el manuscrit dels Greuges de Caboet s’hauria redactat entre el novembre de 1105 i el març de 1106 i, d’aquesta forma, va establir una data de redacció molt més exacta que la que va proposar Miret i Sans en el seu moment (1085-1095).
Montse Riu, membre de l’Associació d’Amics de la Vall de Caboet, ha destacat que “si enguany celebrem els 920 anys de la redacció dels Greuges de Guitard Isarn de Caboet, és gràcies a la tasca feta per en Josep Maria Salrach i Marès”. I ha afegit: “Per tot plegat, li dediquem aquest acte in memoriam“.