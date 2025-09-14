La primera pedra de l’edifici d’INEFC Pirineus es col·locarà d’aquí a dues setmanes

L’INEFC Pirineus va fer aquest dilluns, a la Seu d’Urgell, una jornada de benvinguda per al nou alumnat del curs acadèmic 2025-2026. Més enllà de l’àmbit purament formatiu, aquest començament de curs estarà marcat per l’inici de les obres de l’edifici universitari, en una parcel·la del sector urbà de l’Horta del Valira. L’acte de col·locació de la primera pedra és previst que es faci aquest setembre mateix.
La directora d’INEFC Pirineus, Sílvia Puigarnau, ha assegurat que encaren aquesta temporada “amb moltes ganes”, amb l’objectiu de “seguir millorant la qualitat” i, especialment, “amb la novetat que d’aquí a un parell de setmanes ja posarem la primera pedra del nou edifici”.
Una altra novetat que ha destacat Puigarnau és un lleu increment del nombre d’alumnes. Mentre que fins ara n’hi ha hagut 40 per curs, amb la nova promoció calculen que podran arribar fins als 45, fruit d’assignacions d’última hora. D’aquesta manera, entre els quatre cursos sumen més de 160 estudiants. Enguany el grau de CAFE especialitzat ha mantingut una alta demanda, tal com ho demostra que la nota de tall ha tornat a ser molt elevada i que la demanda per a entrar-hi ha superat amb molt d’escreix l’oferta de places.
La jornada va començar amb una activitat esportiva i lúdica al Parc Olímpic del Segre, un dels diversos equipaments esportius on els alumnes hi fan les sessions pràctiques. Al migdia, al mateix recinte, es va fer l’acte oficial de benvinguda amb la presència del director general de l’INEFC i de diversos representants de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, encapçalats per l’alcalde Joan Barrera.
També hi van intervenir la tinent d’alcalde i regidora d’Eduació, Christina Moreno, i la regidora d’Esports, Bàrbara Romeu, que va valorar com “un luxe” el fet de “poder acollir un nou curs” d’aquesta oferta universitària, que d’aquesta manera ja sumen cinc anys de presència a la ciutat. Romeu va reafirmar que el consistori segueix “apostant per aquests estudis” que donen “l’oportunitat” d’obtenir el títol d’INEFC des del Pirineu. I espera que, per als estudiants, la seva estada a la Seu esdevingui “una experiència única i inoblidable”.