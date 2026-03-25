@regaderafoodie presenta “Una Regadera en Andorra”, una guia d’autor que redescobreix Andorra

La creadora de contingut, Andrea Regadera (@regaderafoodie), va presentar aquest dimarts el seu primer llibre, ‘Una Regadera en Andorra’, una guia d’autor que trenca totalment amb els formats tradicionals. L’obra, que combina una part novel·lada sobre la seva pròpia història amb microrelats sobre el passat del Principat i una completa guia de viatges, és el resultat de vuit anys de descobertes d’una autora que ha sabut traslladar l’essència del país de la pantalla al paper. Un viatge personal que narra com Regadera va aterrar a les muntanyes per feina i s’hi va quedar per passió.
L’acte va comptar amb la fundadora d’Andorrita, Sonia Márquez, com a mestra de cerimònies, que va fugir dels formalismes per a apropar-se al públic mitjançant preguntes interactives. Els assistents més espavilats van ser premiats amb detalls personalitzats per l’autora i per Myandbank, col·laborador clau de l’esdeveniment, que també va comptar amb el suport de Citycenter en l’oferta gastronòmica del pica-pica posterior.
‘Una Regadera en Andorra’ proposa un viatge per les set parròquies amb plans de muntanya, activitats amb nens, opcions dog-friendly i un curiós glossari de paraules andorranes. L’objectiu de l’Andrea és clar: “Vull que fins i tot els propis andorrans aprenguin alguna cosa nova sobre casa seva amb aquest llibre”.
Actualment, el llibre es pot trobar en format físic a l’FNAC i en diverses Oficines de Turisme del país, tot i que l’autora preveu ampliar els punts de venda properament. També està disponible per a la compra en línia a través d’Amazon i del web de l’editorial Dashbook.
L’acte va cloure amb una sessió de signatures i fotografies, on l’autora es va mostrar agraïda pel suport de la seva comunitat, “refermant el seu compromís amb la divulgació de l’Andorra real” de la qual avui n’és ambaixadora a les xarxes.