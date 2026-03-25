Una nova gossa detectora de diners s’incorporarà a la Unitat Fiscal de la duana de la Farga de Moles

El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, juntament amb el tinent coronel de la Comandància de la Guàrdia Civil de Lleida, José Antonio Ángel Gonzalo, ha donat aquest dimarts la benvinguda a 42 nous guàrdies -dels quals 14 són dones- que s’incorporen a diferents Unitats de la Comandància. L’acte de benvinguda s’ha celebrat a les instal·lacions de la Comandància al Secà de Sant Pere, on el subdelegat ha pogut conversar amb els agents sobre les noves responsabilitats assignades i els ha desitjat “un futur professional que és molt més que una feina: és un compromís amb el servei públic, amb la convivència i amb la seguretat de tots”.
La gran majoria de nous guàrdies estan destinats a la caserna de la Seu d’Urgell, mentre que la resta s’incorporen tant a la pròpia Comandància, com a d’altres casernes, com les de Ponts, la Pobla de Segur, Bossòst i Vielha.
Nova gossa detectora de diners
Entre les noves incorporacions a la Comandància, el subdelegat també ha conegut Amy, la nova gossa detectora de diners que prestarà servei a la Unitat Fiscal del recinte duaner de la Farga de Moles. En aquest sentit, el subdelegat ha assenyalat que “l’afegit de mitjans especialitzats, com els equips cinològics, reforça la tasca de control i vigilància en punts estratègics com és el cas del punt fronterer”.
Amb la incorporació d’Amy, ja són quatre els gossos ensinistrats pel Servei Cinològic de la Guàrdia Civil que fan tasques de detecció tant a la Comandància de la Guàrdia Civil a Lleida com a la caserna de la Seu d’Urgell.
